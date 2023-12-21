2024 Yılında Türkiye Elektrikli Otomobil Pazarında Büyük Artış Bekleniyor!

Türkiye'deki elektrikli mobilite sektörü, birçok markanın dikkatini çekerken veriler ve gelişmeler dünyada da yaygınlaşan elektrikli ve hibrit otomobillerin Türkiye otomobil pazarındaki payının artmaya devam ettiğine ve daha da yükseleceğine işaret ediyor.

Avrupa ve Asya'nın önde gelen markaları, duyurdukları iddialı modellerini Türkiye pazarına sunarak elektrikli otomobillerin popülerliğini artırıyor. Ayrıca, elektrikli mobilitenin bir diğer önemli parçası olan hibrit motorlu otomobillerin sayısı da hızla artıyor. Gerçekleştirilen anket çalışmaları, elektrikli araçlara olan satın alma ilgisinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Elektrikli Otomobiller Türkiye Pazarında Güçleniyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil pazarında benzinli araçlar yüzde 66,7'lik payla öne çıkarken, dizel araçlar yüzde 14,4 paya sahip oldu. Oto gazlı araç satışları yüzde 1,1'lik bir payla kaydedildi.

Hibrit otomobiller, 89 bin 13 adet satışla pazardaki paylarını yüzde 10,6'ya yükseltirken, elektrikli otomobillerin satışları 60 bin 101 adetle yüzde 7,1 paya ulaştı.

Türkiye'deki otomotiv markalarının üst düzey yöneticileri, 2023 değerlendirmeleri ve 2024 öngörülerini AA muhabiri ile paylaştı.

Skywell CEO'su: "Togg'un Varlığı Elektrikli Araçları Güçlendiriyor!

Skywell Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ulubaş, 2023 yılında elektrikli araçların otomobil pazarındaki varlığının Togg'un gelişi ile daha da güçlendiğini ifade etti.

Üretici markaların stratejileri ve tüketici talebinin elektrikli otomobillere yönelmesinin, otomotiv pazarındaki motor tipleri arasındaki dağılımın elektrikli araçlar lehine değişmeye devam ettiğini belirten Ulubaş, "Önümüzdeki dönemde tüketici davranışları ve markaların hedefleri doğrultusunda elektrikli araçların daha yaygın, daha erişilebilir hale geldiği bir dönem olacağını düşünüyorum." dedi.

Ulu Motor olarak Leapmotor ve Skywell markalarıyla Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olduklarını vurgulayan Ulubaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Tüketici nezdinde oldukça iyi kabul gören markalarımız ve hızla güçlenen bayi yapılanmamızın ardından otomotivin ticari kısmının yanı sıra sanayisinde de ciddi atılımlar yapmayı hedefliyoruz. 2024 yılı bizim için hem ticari anlamda hem de yeni girişimlerimiz ve ülkemizin sanayiine sağlayacağımız katkı anlamında son derece heyecan verici. Kısa vadede batarya üretimi ile başlayacağımız yatırımlarımıza araç üretimi ile devam etmek üzere altyapı hazırlıkları ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılı bizim için oldukça verimli geçti. Skywell olarak 2023 yılını yaklaşık 3 bin satış adedi ile tamamlayacağız. Diğer markamız Leapmotor’da ise 2023 yılını toplam 500 adet satış adedi ile tamamlayacağımızı öngörüyoruz."

Ulu Motor'dan Açıklama: Elektrikli Araç Yatırımları ve Altyapı Hazırlıkları Devam Ediyor!

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, elektrikli otomobil pazarının beklentilerin üzerinde bir performans sergilediğini, bu başarının arkasında Togg'un önemli bir etkisi olduğunu belirtti.

Elektrikli otomobillerin ithalatına yönelik yapılan düzenlemenin pazarın geleceğine dair kritik bir gösterge olduğunu vurgulayan Kılıçer, düzenlemenin ivmeyi artırabileceği veya daha anlaşılır bir noktaya getirilmesinin pazarın büyüme potansiyelini artırabileceğini ifade etti. Ancak herhangi bir geri çekilme olmazsa, önümüzdeki yılın pazar payının %5'in üzerine çıkmasını beklediğini söyledi.

Türkiye'nin elektrikli araç üretimine uygun bir ülke olduğunu belirten Kılıçer, şu an için bu konuda uzak olsak da, şartlar uygun hale geldiğinde Türkiye'de elektrikli araç üretiminin düşünülebileceğini ifade etti.

Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 2024'ü Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araçların artışıyla geçen bir yıl olmasını beklediklerini söyledi.

Doğuş Otomotiv'in 2024'te elektrikli modellerini pazara sunacağını belirten Bilaloğlu, bu yılın ocak-kasım döneminde Türkiye'de elektrikli araç pazar payının %7.1'e ulaştığını ve toplam satış adedinin 60,101 adet olduğunu paylaştı. 2024 yılında şarj altyapısını desteklemek için 100 binin üzerinde şarj istasyonu noktasına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ise Türkiye'deki elektrikli otomobil satışlarının bir önceki yıla göre 10 kat arttığını ve tüketici ilgisinin bu alandaki büyümeyi gösterdiğini ifade etti. Doğuş Otomotiv Grubu'nun elektrifikasyon yolculuğuna BMW i3 modeli ile başladığını ve markalarını elektrikli ve hibrit modellerle zenginleştirmeye devam ettiklerini söyledi. Türkiye otomotiv sektöründe rekabetin artmasıyla elektrikli araç satışlarının daha da yükseleceğini öngördü.