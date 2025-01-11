2024'ün En İyi VR Oyunu Açıklandı

Konsol oyun kulvarında her bir cihazın arasında belirgin farklılık bulmak zor ancak VR oyunlar söz konusu olduğunda listenin biraz daha genişlemesi mümkün oluyor. Geçtiğimiz yıl VR oyunlarının temasında büyük yeniliklerden çok sağlam adımlar ve bilinirlik elde etmek üzerine yarış verilmişti. Peki 2024'ün en iyi VR oyunu olmaya hak kazanan yapım hangisiydi? İşte kazanan ve finalistler...

2024'ün En İyi VR Oyunu Batman: Arkham Shadow

Camouflaj tarafından geliştirilen Batman: Arkham Shadow, söz konusu "Batman'in kendisi gibi hissetmek" olduğunda açık ara gerçekçilikle çıtayı zirveye taşıdı. Haliyle birinci olmayı hak eden yapım buydu.

Oyunda yalnızca Bruce Wayne'in dünyasına giriş yapmakla kalmıyoruz, ayrıca VR teknolojisinin sınırlarını zorlayan bir deneyim elde ediyoruz.

Bir önceki Batman: Arkham VR denemesi yalnızca mütevazı bir başarı elde etmişti. 2024 versiyonunda daha gelişmiş bir teknolojiyle harmanlanan hikaye çok daha ilgi çekiciydi.

İkincilik Koltuğu Metro Awakening'in Oldu

Vertigo Games, Arizona Sunshine Remake ve devam oyunu Arizona Sunshine 2'nin ardından Metro Awakening ile VR dünyasında ne kadar üretken bir stüdyo olduğunu bu oyunla birlikte kanıtlamış oldu. Metro Awakening, adından da anlaşılacağı üzere klostrofobik metro tünellerinde geçiyor ve korkuyla aksiyonu muntazam bir şekilde harmanlıyor.

Oyunun en iyi yönlerinden biri gerçekçiliğe oynayan detaylarla donanmış olması. Silahın şarjörünü değiştirirken, paslı merdivenlere tırmanırken veya eskimiş hava filtrelerini değiştirirken hissedilen atmosfer ve mekanikler gerçekçi deneyime oldukça yakın olmasından ötürü oyunu unutulmaz hale getirmiş.

Finalistler: Max Mustard ve Metal: Hellsinger VR

Listedeki son iki oyun da unutulmaz deneyimler sunmaktan geri kalmadı. Max Mustard, eğlenceli anlatımı ve yenilikçi mekanikleriyle VR platformunda farkını ortaya koyarken Metal: Hellsinger VR, müzik ve aksiyonu renklir bir şekilde sentezleyerek oyuncuların beğenisine sundu.

Max Mustardı mizah dolu diyalogları bir yana akıcı oynanış ve yaratıcı bulmaca çözme mini-oyunlarıyla, Metal: Hellsinger VR'ı da her atış ve hareketin müzikle uyumlu olduğu ritim tabanlı FPS mekaniğiyle hatırlayacağız.