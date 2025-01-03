Apple'da Hayal Kırıklığı: Vision Pro’nun Üretimi Durduruldu

Apple’ın karman çorman diyebileceğimiz Vision Pro başlığında mutsuz son... 3.500 dolarlık absürd fiyatıyla beklediği ilgiyi göremeyen başlığın üretimi durduruldu. Vision Pro, Şubat 2024’te ABD’de piyasaya sürülmüş, yılın geri kalanında ise diğer bölgelere yayılmıştı. Ancak cihaz ne yazık ki beklenen başarıyı yakalayamadı. Peki neden?

Beklenen Hedefin Yarısına Bile Ulaşamadı

Apple, başlığın ilk yılı için bir milyon adet satış hedefi belirlemişti ancak yerel gazetelerin geçtiğimiz yazdan kalma raporlarında bu hedefin yarı yarıya düşürüldüğü söylenmişti. Gelen bilgilere göre başlığın karmaşık tasarımı nedeniyle üretimde zorluk çekildi ve üretim hedeflerine ulaşılamadı.

Bildirilen son haberlere göre ise Apple, ürünün ömrü boyunca satılabilecek kadar stok oluşturduktan sonra üretimi durdurma kararı aldı. Stokta şu an aşırı miktarda cihaz bulunduğu ve Apple’ın bu ürünleri 2025 boyunca satmayı planladığı belirtiliyor.

Apple’ın ikinci nesil Vision Pro üzerinde çalıştığı iddia edilse de üretimin şu anda durduğu katî surette belirlendi. Şirketin mevcut tasarımda sınırlı değişiklikler yaparak cihazı kademeli bir güncelleme ile yeniden piyasaya sürebileceği iddialar arasında.

Yapay Zekalı Versiyon Gelebilir

Bir başka kaynak ise Vision Pro’nun yeni bir versiyonunun Apple’ın iPhone’a eklediği yapay zeka sistemi Apple Intelligence ile donatılacağını ileri sürüyor.

Yeniden tasarlanmış veya iyileştirilmiş bir modelle geri dönüş mümkün mü, yoksa Vision Pro teknoloji devinin beklenmedik bir başarısızlığı olarak mı hatırlanacak bilinmez, ancak bu sorulara yakın zamanda cevap alamayacağımız kesin gibi.