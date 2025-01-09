Dönerek Sanal Gerçeklikte Çığır Açan Roto VR Explorer Koltuğu

CES 2025 değişik teknolojilerin sahne aldığı bir etkinlik olmaya devam ediyor. Bu defa karşımızda bir sanal gerçeklik koltuğu var. Dönme fonksiyonuna sahip bu koltuğun adı Roto VR Explorer ve VR deneyiminizi daha gerçekçi, daha yoğun bir hale getirmek üzere tasarlandı. Üstelik hareket hastalığı olan bireyler için bile dengeli bir deneyim sunabiliyor.

Başınızı Nereye Çevirirseniz Oraya Dönüyor

Roto VR Explorer, Meta Quest cihazları ve diğer başlıklarla uyumlu olarak çalışan bir baş izleyiciye sahip. Meta Quest 3 başta olmak üzere HTC Vive ve ileride Apple Vision Pro gibi bağımsız başlıklarla da kullanılabilir olacak.

Koltuğum gövdesi yaklaşık 30 kilogram ağırlığında ve oturulduğunda oldukça sağlam bir yapıda olduğunu hemen belli ediyor. Altında yer alan titreşim motoru sayesinde, yalnızca el kontrol cihazlarınızdan değil, tüm vücudunuzda hissedebileceğiniz bir haptik geri bildirim sunuyor.

Baş izleyicisi, kulaklık askısına kolayca takılan, düzleştirilmiş bir Pokémon topu desek yeridir. Kullanıcı başını çevirdiğinde, koltuk bu hareketi algılıyor ve aynı yöne dönerek VR deneyimini fiziksel bir boyutla pekiştiriyor.

Hareket Hastalığına Çözüm Olabilir Mi?

Koltuğun geliştirilme amacı, hareket hastalığını önlemek. Üreticilerin söylediğine göre koltuk hareketi, iç kulak sinyallerini görsellerle eşleştirip mide bulantısını engelliyor. Bu koltuğu test edenler başta biraz garip hissetmişler ancak kısa sürede hareketlere uyum sağlayabilmişler.

Tabii böyle bir deneyimin Marvel Rivals, Overwatch 2 gibi FPS oyunlarında daha hızlı ve yoğun tempolu olacağını da belirtmek gerek. Roto VR Explorer dakikada maksimum 21 dönüş sağlıyor ve kullanıcılar bu hızı isteklerine göre düşürebiliyor.

Roto VR Explorer Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Oturma zorunluluğu olan kullanıcılar veya VR oyunlarını daha sakin tempoda deneyimlemek isteyenler için Roto VR Explorer, oldukça etkileyici bir seçenek.

Şu anda satın alınabilir durumda olan bu yenilikçi VR koltuğunun, Pro Flying ve Pro Racing gibi daha gelişmiş paketleri de Ağustos 2025’te piyasaya sürülecek.

Ürünün fiyatı 800 dolar.