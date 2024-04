2024 Xbox Games Showcase Etkinliğinin Tarihi Belli Oldu: Yeni Call of Duty Oyunu Geliyor!

2024'ün en azından oyun sektörü için en dolu geçmesini beklediğimiz yaz dönemi yaklaşırken, oyun duyuruları ve çıkış tarihi gibi önemli açıklamalar için geleneksel etkinlik sezonu da hızla yaklaşıyor.

Son günlerde Microsoft'un 2024 yılında gerçekleştireceği büyük fuarı hakkında bazı söylentiler duymaya başladık, keza Gears 6'nın da etkinlikte tanıtılacağı söyleniyordu ve şimdi bu etkinliğin net tarihi ortaya çıkmış durumda.

Uzun süredir Microsoft'un içinden biri olan The Verge'den Tom Warren'a göre 2024 Xbox Games Showcase etkinliği 9 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Warren, etkinlik sırasında Gears 6'ya ilk bakışın yanı sıra Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed ve Indiana Jones and the Great Circle için yeni fragmanlar ve çıkış tarihleri gibi önemli detaylar göreceğimizi belirtiyor.

2024 Xbox Games Showcase, 9 Haziran'da Gerçekleşecek

Warren ayrıca bir sonraki Call of Duty oyununun da Xbox'ın fuarında resmî olarak tanıtılacağını iddia ediyor. Genelde Activision kendi Call of Duty tanıtımlarını yazın ilerleyen zamanlarında yapardı ancak artık Microsoft, Call of Duty serisinin ana şirketi olduğu için belki de kendi büyük etkinliğinde yer vermeyi tercih etmiş olabilir.

Başka nelerin gösterileceği ise henüz belli değil. Windows Central'dan Jez Corden, State of Decay 3'ün gösterileceğini iddia ediyor. Ayrıca Fable ve Perfect Dark gibi uzun süredir gündemde olan projelerle ilgili son durum detaylarını da alabiliriz.

Hatırlatmak gerekirse geçen yıl Xbox fuarında Starfield, Forza Motorsport, Senua's Saga: Hellblade II, Avowed ve Fable'a yer verilmiş ve South of Midnight, Microsoft Flight Simulator 2024 ve Clockwork Revolution duyurulmuştu.

Peki sizin bu yılki Xbox etkinliğinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.