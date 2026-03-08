Nvidia Rakip Tanımıyor! En Büyük Ekran Kartı Üreticileri Belli Oldu

Ekran kartı pazarındaki rekabet, son dönemlerde daha önce hiç görülmemiş şekilde rekabetçi geçiyor. Özellikle yapay zekâ cephesindeki hızlı gelişmeler bu rekabeti daha da kızıştırdı. Peki pazarda son durum ne? En büyük GPU üreticileri hangileri? Pazar araştırma şirketinden gelen son veriler, pazar paylarını gözler önüne serdi.

En Büyük Ekran Kartı Üreticileri Netleşti

Nvidia: %94

%94 AMD: %5

%5 Intel: %1

Teknoloji pazar araştırma şirketi Jon Peddie Research, 2025’in dördüncü çeyreğinde en çok satış yapan ekran kartı üreticilerini açıkladı. Listeye göre Nvidia, yüzde 94’lük pazar payıyla ezici bir üstünlükle lider konumda. 1990 yılında kurulan ve her yıl katlanarak büyüyen ABD’li şirket, üç aylık dönemdeki grafik kartı satışlarının büyük çoğunluğunu kendi gerçekleştirdi.

AMD ise pazarın yalnızca yüzde 5’ine sahip olabildi. Oysa bu oran 2024’ün aynı döneminde yüzde 15’ti. Buna göre şirketin ciddi bir gerileme yaşadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Öte yandan kalan yüzde 1’lik payı ise Intel aldı. Peki asıl merak edilen soruya geçelim: Nvidia, pazarın neredeyse tamamına nasıl hakim oldu?

Şirketin başarısının sebebi, yapay zekâ alanındaki öncülüğü. Nvidia, şu anda bu pazarda lider konumda. Onu lider yapansa veri merkezleri için sağladığı kritik altyapı ve hizmetleri. Bunlar şirkete rekor gelirler kazandırırken, ekran kartı almak isteyen tüketicilerin de dikkatini çekiyor. İnsanlar firmanın bu liderliğine güvenerek tercih yapıyor.

Editörün Yorumu

Nvidia’nın pazar payındaki ezici üstünlüğü oldukça etkileyici olsa da bu durum rekabetin azalması anlamına geliyor. Bu da tüketiciler için pek de iyi bir haber değil. Örneğin Nvidia pazarın yüzde 99’unu elinde tutarsa fiyat rekabeti büyük ölçüde şirkete bağlı hale gelir. Yani etiketleri istediği şekilde belirleyebilir.

Tabii böyle bir durumda pek çok ülkede rekabet kurumları devreye girecektir ancak bu kurumların müdahelesinin her zaman beklenen etkiyi yaratmadığı da bir gerçek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.