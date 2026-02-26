NVIDIA Rekorlara Doymuyor! Kazandığı Para Dudak Uçuklattı

Son yıllarda yapay zekâ alanındaki gelişmeler ile birlikte piyasa değerini ciddi seviyede artıran NVIDIA, finansal başarısını sürdürmeye devam ediyor. Şirket, kısa süre önce 2025 yılının dördüncü çeyreğine ait mali sonuçlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre teknoloji devi, beklentileri bir kez daha geride bıraktı.

NVIDIA'nın Dördüncü Çeyrek Geliri Beklentileri Aştı

Bir zamanlar özellikle ekran kartı modelleriyle tanınan NVIDIA, artık yapay zekâ alanındaki hakimiyetiyle adından söz ettiriyor. Öyle ki yapay zekâ dünyasındaki patlamayla birlikte değerini hızla artıran sayılı teknoloji şirketlerinden biri. Her çeyrekte gelirlerini artırmayı başaran NVIDIA, 2025 yılının son üç ayında da yeni bir rekora imza attı.

Firmanın paylaştığı finansal rapora göre NVIDIA, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde toplam 68,1 milyar dolar (yaklaşık 2 trilyon 987 milyar TL) gelir elde etti. ABD’li finans kuruluşlarının beklentisi ise 66,2 milyar dolar (yaklaşık 2 trilyon 904 milyar TL) seviyesindeydi. Buna göre beklentileri fazlasıyla aştı.

Gelirin büyük kısmı ise yapay zekâ veri merkezleri için çip satışlarından geldi. NVIDIA, yalnızca bu satışlar sayesinde 61,7 milyar dolar (yaklaşık 2 trilyon 706 milyar TL) gelir sağladı. Veri merkezi gelirlerini yıllık olarak yüzde 71 artıran şirketin üç aylık net kârıysa 43 milyar dolar (yaklaşık 1 trilyon 886 milyar TL) olarak açıklandı. Böylelikle 2025 yılı toplam kârı 120 milyar dolara (yaklaşık 5 trilyon 264 milyar TL) ulaştı.

2025 4. çeyrek geliri: 68,1 milyar dolar (2 trilyon 987 milyar TL) Yapay zekâ veri merkezleri çip satışları: 61,7 milyar dolar (2 trilyon 706 milyar TL) Oyun donanımı satışları: 3,7 milyar dolar (162 milyar 306 milyon TL) Otomotiv ve robotik gelirleri: 604 milyon dolar (26 milyar 495 milyon TL) Profesyonel görselleştirme gelirleri: 1,3 milyar dolar (57 milyar 26 milyon TL)

68,1 milyar dolar (2 trilyon 987 milyar TL) 2025 4. çeyrek kârı: 43 milyar dolar (1 trilyon 886 milyar TL)

NVIDIA’nın 2026 yılının birinci çeyreği için beklentileri oldukça yüksek. Şirket yılın ilk çeyreğinde 78 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. Buna karşılık finans kuruluşlarının tahminiyse 72 milyar dolar seviyesinde. Yapay zekâ devinin bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağını ise yakında hep birlikte göreceğiz. Bu arada firmanın yapay zekâ veri merkezleri için çip satışlarını da artırması bekleniyor.

Google, Microsoft, Amazon ve Meta bu yıl yeni yapay zekâ veri merkezleri kurmak için yarım trilyon dolardan fazla para harcayacak. Bu da yarı iletken pazarının yüzde 90'ını elinde tutan NVIDIA için daha fazla para kazanmak anlamına geliyor.