Apple’dan M4 MacBook Air Sürprizini Ağzından Kaçırdı! macOS Güncellemesiyle Ortaya Çıkan Detay

Apple’ın yeni MacBook Air modelleri üzerinde çalıştığına dair dedikodular bu defa şirketin kendi güncellemesiyle doğrulanmış gibi görünüyor. İstemeden de olsa...

macOS Sequoia 15.2 güncellemesinde ortaya çıkan bilgiler, 2025 yılında çıkış yapması beklenen 13 inç ve 15 inç M4 çipli MacBook Air modellerine adeta göz kırpıyor.

Güncelleme notlarında "MacBook Air (13-inch, M4, 2025)" ve "MacBook Air (15-inch, M4, 2025)" ifadelerinin yer aldığı görünüyor. Ayrıca, şu an piyasada bulunmayan Mac16,12 ve Mac16,13 kod adlı cihazların bu yeni modellerle ilgili olduğu düşünülüyor.

Sürpriz Kaçtı Ama Zaten Bekleniyordu

Apple ürünleri hakkında güncellemeler sık sık teknoloji dünyasında ses getirir ama çoğu zaman gerçeklik payı, Apple ses çıkarmadığından havada kalır. Bu güncellemeyle istemeden de olsa sürprizi kaçırmış oldular.

Bu sızıntının kaynağı ilginç olsa da Apple’ın M4 çipli MacBook Air üzerinde çalışıyor olması pek de şaşırtıcı değil. Şirket, M4 çipi MacBook Pro, Mac mini ve iPad Pro gibi cihazlarında zaten kullanıyor.

2025 başlarında bu çipin MacBook Air modellerine getirilmesi de oldukça muhtemel.