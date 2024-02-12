656 Beygirlik 2025 Aston Martin Vantage Tanıtıldı! (Video)

2025 Aston Martin Vartage, yenilenmiş ve büyük bir güncelleme almış haliyle resmi olarak tanıtıldı. Lüks otomobil modelleri arasına en üst seviyeden giriş yapacak olan araç. üst segment olması ile dikkat çekiyor.

74 yıldır piyasada yer alan Aston Martin Vantage, yepyeni tasarımı ile göz dolduruyor. Sürücü odaklı ve hızlı bir model olan Vantage, V8 motoru, çift tubo ile desteklenen 4.0 litre özelliğine sahip.

2025 Aston Martin Vantage Görücüye Çıktı

Vantage'in çift tubolu V8 motoru, 656 beygir gücüne sahip olmanın yanı sıra 800 Nm tork üretiyor. Rengi ve yere yakın tasarımıyla öne çıkan otomobil, sekiz ileri "ZF" imzalı otomatik şansımanı iile fark yaratıyor.

Yenilenen Aston Martin Vantage, yeni kalkış kontrol sistemi ve ayarlanabilir çekiş kontrol sistemine de sahip. 21 inç jantları Michelin Pilot Sport 5 S lastikler sarıyor. Matrix LED ile çevrilmiş araç, sürücü odaklı olması gereken bir otomobildeki her şeyi bünyesinde barındırıyor.

Bowers & Wilkins imzalı hoparlör sistemiyle de sürüş anında keyifli deneyimler yaşatan 2025 Aston Martin Vantage'in global ve Türkiye fiyatı henüz belli değil. Ancak yılın ikinci çeyreğinde satın alma süreci başlayacağı için yakında fiyat açıklaması da yapılır.