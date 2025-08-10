En Ucuz Elektrikli Otomobil: Yenilenen Citroën Ami Türkiye'de!

Son yılların en çok konuşulan mobilite araçlarından Citroën Ami, Türkiye dahil olmak üzere küresel pazarda satış başarılarını sürdürüyor. Cazip fiyat etiketiyle dikkat çeken elektrikli araç, sunduğu özellikler ve şehir içi sürüş kolaylığı sayesinde tüketicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Son olarak merakla beklenen 2025 Citroën Ami, geçtiğimiz saatlerde Türkiye'de resmen satışa sunuldu. İşte yeni otomobilin özellikleri ve fiyatı!

2025 Citroën Ami Hangi Özelliklere Sahip?

Geçtiğimiz yıl Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan yeni Citroën Ami, teknik açıdan selefleriyle aynı özelliklere ev sahipliği yaparken, tasarım tarafında önemli yeniliklerle birlikte geliyor. Eskiye kıyasla daha modern ve karakteristik bir tasarım çizgisi benimseyen elektrikli otomobil, artık daha göz alıcı bir görünüme sahip.

Aracın ön yüzünde, sadelik ve dinamizm öne çıkarken, ön camın hemen altındaki eğimli bölümde markanın yeni logosu bulunuyor. Ön ve arka tamponlarda yapılan yenilemeler, araca daha geniş ve güçlü bir duruş kazandırırken, göz kapağını anımsatan siyah çerçeveli farlar ise Citroën'in en eski araçlarından klasik 2CV modeline güzel bir göndermede bulunuyor.

2025 Citroën Ami, tasarım tarafında yenilikçi detayları bünyesinde barındırdığı gibi sevilen teknik özelliklerini aynı biçimde koruyor. Yeni otomobil tıpkı selefi gibi, 6 kW güç üreten elektrikli motoru ve 5,5 kWsa kapasiteli bataryası ile tek şarjla yaklaşık 75 kilometre menzil sunuyor. Otomobilin ulaşabildiği azami hız ise 45 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Yeni Citroën Ami'nin Fiyatı Ne Kadar?

Dört tekerlekli motosiklet kategorisinde yer aldığı için B1 ehliyetine sahip 16 yaş ve üzerindeki herkes tarafından kullanılabilen yeni Ami, 499.999 TL'lik başlangıç fiyatıyla Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller listesinin tepesinde bulunuyor. Otomobil hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Ami serisinin diğer modellerini görmek için Citroën'in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Peki siz 2025 model Citroën Ami hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...