Samsung, One UI 9 ile Galeri Uygulamasını Yeniliyor! İşte İlk Görüntü

Samsung bir yandan Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini uyumlu cihazlara sunmaya devam ederken diğer yandan Android 17 tabanlı One UI 9 üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre önce One UI 9 Beta güncellemesini yayınlayan şirket, yeni sürümle birlikte dikkat çeken yenilikleri kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Bunlardan biri de yenilenen Galeri uygulaması olacak. Samsung, Galeri uygulaması için küçük ama etkili bir tasarım değişikliği planlıyor. Hatta yenilenen arayüzü gösteren ilk ekran görüntüsü de ortaya çıktı.

One UI 9 İle Güncellenen Galeri Uygulaması Nasıl Görünecek?

One UI 8.5 ile Galeri uygulamasında alt taraftaki navigsayon menüsünün tasarımını yenileyen Samsung, böylelikle uygulamayı daha modern bir görünüme kavuşturmuştu. Şimdi ise şirket, One UI 9 ile birlikte fotoğrafların görüntülendiği alanı da güncelliyor. One UI 9 sürümündeki yenilenen Galeri uygulamasına ait ekran görüntüsüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung ile ilgili güvenilir sızıntılarıyla bilinen IceUniverse tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda yenilenen arayüzde fotoğrafların satır ve sütun düzeninde gösterildiği alandaki sağ ve sol boşlukların kaldırıldığını görüyoruz. Soldaki One UI 8.5 yüklü telefonda fotoğrafların kenarlarında beyaz çerçeveler yer alıyorken, sağdaki One UI 9 yüklü cihazda bu çerçeveler tamamen kaldırılmış durumda.

Yapılan değişiklik oldukça küçük görünse de kullanıcı deneyimini yükseltmek açısından katkı sağlayacaktır. Günlük kullanımda büyük bir fark yaratmasa da fotoğrafların görüntülendiği alanın daha geniş ve bütünleşik görünmesini mümkün kılıyor. Bu da Galeri uygulamasının daha modern ve akıcı hissettirmesine olanak tanıyacak.

Samsung, Galeri Uygulamasındaki Çerçeveyi Neden Kaldırdı?

Önceki Galeri uygulamasındaki kenar boşlukları bazı kullanıcılar tarafından gereksiz bulunuyordu. Özellikle tam ekran hissini azaltan bu tasarım, fotoğrafların daha dar görünmesine neden oluyordu. Samsung’un kendi uygulamaları için kullanıcı geri bildirimlerine önem verdiği düşünüldüğünde şirketin böyle bir değişikliğe gitmesi çok da şaşırtıcı olmadı.

One UI 9 Ne Zaman Yayınlanacak?

Samsung, One UI 9 için beta sürecini kısa süre önce Galaxy S26 serisi için başlattı. Önümüzdeki haftalarda Galaxy S25 ve Galaxy S24 modellerinin de beta programına dahil edilmesi bekleniyor. Kararlı sürümün ise temmuz ayında yayınlanacağı konuşuluyor.

Bu doğrultuda kararlı One UI 9 güncellemesinin temmuz sonu ile ağustos başı arasında başta Galaxy S26, S25 ve S24 serileri olmak üzere desteklenen modellere kademeli olarak sunulması bekleniyor. Ancak Samsung henüz resmi dağıtım takvimini paylaşmış değil.

Editörün Yorumu

One UI 8.5 ile birlikte Galeri uygulamasında navigasyon menüsü yenilenmiş ve uygulama eskisine kıyasla çok daha modern ve temiz bir görünüme kavuşmuştu. One UI 9 ile birlikte fotoğrafların kenarındaki çerçevelerin kaldırılması ise bence deneyimi bir adım daha ileri taşıyacak. Evet ilk bakışta küçük bir değişiklik gibi görünüyor ancak günlük kullanımda uygulamanın daha bütünleşik hissettirmesini sağlayacaktır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.