Yenilenen Citroen Ami, İtalya’da Tanıtıldı: Tasarımı ve Özellikleri

Paris Otomobil Fuarı’nda ön gösterimi yapılan 2025 model Citroen Ami görücüye çıktı. Elektrikli ve dört tekerlekli motosiklet, şehir içi ulaşımda yenilikçi bir alternatif olarak piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Satışa sunulması ise 2025’in ilk yarısında planlanıyor.

Türkiye'de En Çok Satan Elektrikli Otomobiller: Zirvede Togg Var Otomobil Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2024 yılının Ekim ayında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller listesini yayınladı.

Tasarımda Tatlı Dokunuşlar ve Değişikler

Yeni Citroen Ami’nin tasarımı, önceki versiyonlardan farkı şöyle:

Yenilenmiş Ön ve Arka Yüz : Boyutlar korunmuş olsa da ön cam altına yerleştirilen farlar ve yeni Citroen logosu bulunuyor.

: Boyutlar korunmuş olsa da ön cam altına yerleştirilen farlar ve yeni bulunuyor. Simetriye Dayalı Tasarım : Maliyetleri düşük tutmak için simetrik bir yapı tercih edilmiş. Kapılar ve çamurluklar aynı tasarım çizgilerini taşıyor.

: Maliyetleri düşük tutmak için simetrik bir yapı tercih edilmiş. Kapılar ve çamurluklar aynı tasarım çizgilerini taşıyor. Nostaljik Dokunuşlar: Arka çamurluklardaki çizgiler, Citroen’in ikonik modeli 1948 2CV’ye gönderme yaparken, jant kapaklarında dama tahtası deseni bulunuyor.

Performans ve Menzil Bilgileri

Yeni model, motor ve batarya özellikleri açısından değişiklik göstermiyor:

Motor Gücü : 6 kW güç üreten bir motoru.

: 6 kW güç üreten bir motoru. Batarya Kapasitesi : 5.5 kWh kapasiteli bataryası ile tam dolu şarjla 75 kilometreye kadar yol alabiliyor.

: 5.5 kWh kapasiteli bataryası ile tam dolu şarjla kadar yol alabiliyor. Maksimum Hız: Aracın hız limiti 45 km/s ile sınırlı. Tam da bu yüzden Ami bir otomobil yerine dört tekerlekli motosiklet kategorisinde.

Gençlerin Kullanması İçin İdeal Bir Araç

B1 ehliyetine sahip 16 yaş ve üzeri kullanıcılar için uygun olan Citroen Ami, şehir içi kullanımda gençlerin tercih edebileceği pratik bir ulaşım çözümü olarak öne çıkıyor. Elektrikli oluşunun çevreye pozitif yönlü etkisi ve kullanımının pratik olmasıyla da hem genç yaş grubuna hem de diğerlerine keyifli bir sürüş deneyimi yaşama fırsatı veriyor. Ayrıca kullanıcıların tercihine göre kişiselleştirme imkanları da bulunuyor.

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