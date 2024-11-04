Türkiye'de En Çok Satan Elektrikli Otomobiller: Zirvede Togg Var

Elektrikli otomobil pazarı, Türkiye'de hızla büyümeye devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan Ekim 2024 verilerine göre, Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobiller arasında Togg, büyük bir farkla zirvede yer aldı. İşte Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli araçlar ve satış rakamları.

Togg T10X Modeli Rekor Satışla Zirvede

Togg T10X, Ekim Ayında Satış Rekoru Kırdı Ekim ayında 3 bin 91 adet satılan Togg T10X, yeniden listenin birincisi oldu.

Ocak-Ekim 2024 döneminde Togg'un toplam satış adedi 20 bin 140’a ulaşırken, ikinci sırada 7 bin 367 adet satışla Tesla yer aldı.

Ekim ayının en çok satılan ikinci elektrikli modeli ise 557 adet satışla BMW iX1 oldu. BMW’yi 425 adet satışla MINI Countryman ve aynı satış adedini yakalayan KGM Torrex EVX izledi.

Tesla Model Y Türkiye'de 340 Adet Sattı

Listenin devamında ise 340 adet satışla Tesla Model Y, 302 adetle Hyundai IONIQ 5, ve 251 adetle Mercedes EQB yer alıyor. Ekim ayında bazı modellerin satışlarının düştüğü görülürken, Togg’un satışındaki artışın finansman imkanlarından kaynaklandığı belirtiliyor.

2024 Yılında Elektrikli Otomobil Satışları Artış Gösterdi 2024 başından bu yana tamamen elektrikli araç satışları 64 bin 921 adede ulaştı ve bu, araç pazarının %8,6’sını oluşturdu.

Aynı dönemde, 160 kW altı elektrikli araç satışları %76,4 artarak %7,6 pazar payına ulaştı; 160 kW üstü araç satışları ise %23,3 azalarak %1,7 pay aldı.