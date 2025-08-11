Rapor Geldi: TV Pazarının Lider Markası Açıklandı!

Teknoloji pazar araştırma şirketi TrendForce, 2025’in ilk yarısına ait küresel televizyon pazarı raporunu yayımladı. Raporda yılın ilk altı ayında satılan TV adedi ile 2025’in tamamına yönelik satış beklentileri netleşti. İşte öne çıkan rakamlar…

2025'in İlk Yarısında TV Satışları Artış Gösterdi

2025’in ilk yarısında küresel televizyon satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 92,5 milyon adede ulaştı. Ancak yılın tamamına ilişkin beklentiler, toplam 195 milyon adet sevkiyatla sınırlı kalıyor. Bu da 2024’e kıyasla yüzde 1,1’lik hafif bir düşüş anlamına geliyor.

Pazarın liderleri arasında Samsung, TCL, Hisense, LG Electronics ve Xiaomi yer alıyor. Bu beş marka, toplam pazarın yüzde 65,6’sını elinde tutuyor. Samsung’un satışları geçen yılla aynı seviyede kalırken, TCL yüzde 12,5, Hisense yüzde 7,3, Xiaomi yüzde 1,5 büyüme kaydetti. LG Electronics ise yüzde 1,1’lik hafif bir düşüş yaşadı.

TCL ve Hisense, hem kendi ülkelerindeki teşvikler hem de küresel talep sayesinde pazar paylarını artırmayı başardı.

Markaların büyüme oranları şu şekilde sıralandı:

Samsung – Pazar lideri, satışlar geçen yıl ile aynı seviyede.

– Pazar lideri, satışlar geçen yıl ile aynı seviyede. TCL – %12,5 büyüme.

– %12,5 büyüme. Hisense – %7,3 büyüme.

– %7,3 büyüme. Xiaomi – %1,5 büyüme.

– %1,5 büyüme. LG Electronics – %1,1 düşüş.

