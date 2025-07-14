Beygirler Havada Uçuşuyor! 2025'in En Güçlü Arabaları Belli Oldu!

Elektrik, hibrit, hidrojen ve adını sayamadığımız tonla yeni fikir. Tüm bunlar 2025 yılında otomotiv sektörünün kaderini resmen yeniden yazdı. Tabi bununla birlikte dünyanın en güçlü otomobilleri listeleri de güncellendi. Peki 2025 yılında dünyanın en güçlü, en hızlı otomobili hangisi? İşte sizin için hazırladığımız liste...

2025 Yılı Dünyanın En Güçlü Otomobili Hangisi?

2025 yılında dünyanın en güçlü otomobili 2 bin 300 Hp güç ile Koenigsegg Gemera HV8 modeli oldu.

Otomotiv sektöründe güç savaşı 2025’te yeni bir boyuta taşındı. Motor1.com tarafından derlenen ve resmi olarak piyasaya sunulan modelleri kapsayan “2025’in En Güçlü Otomobilleri” listesi yayımlandı. Listenin zirvesinde tam 2 bin 300 beygir gücüne sahip Koenigsegg Gemera HV8 yer aldı. Hemen ardından gelen Rimac Nevera R (2 bin 107 hp) ve Aspark Owl (1984 hp) ise elektrikli araçların artık hiper otomobil liginde rakipsiz olduğunu kanıtlıyor.

Yeni listede dikkat çeken bir diğer model ise Bugatti’nin yeni hibrit süper otomobili Tourbillon. 1775 beygir gücüyle ilk 10’da yer alan model markanın W16 sonrası dönemine geçişinde ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Elektrikli hiper otomobillerin ağırlıkta olduğu liste performans tutkunları için tam anlamıyla bir vitrin niteliği taşıyor.

SSC Tuatara Aggressor modeli ise her ne kadar 2 bin 200+ hp seviyelerinde bir motor gücüne ulaşabilse de bunun müşteri yapılandırmasına bağlı olması ve yalnızca pist kullanımına yönelik geliştirilmesi nedeniyle listenin alt sıralarında yer buldu. Aynı şekilde Tesla Model S Plaid, Lucid Air Sapphire gibi performans EV’leri de 1000 hp üzeri değerlerle dikkat çekti.

2025 Yılı Dünyanın En Güçlü - En Hızlı Otomobilleri Listesi!