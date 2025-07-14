Elektrikli Otomobillerde Devrim! Çin, Tek Pedal Sürüşü Yasakladı

Elektrikli otomobillerin hayatımıza girmesiyle birlikte pek çok farklı teknolojiyle tanıştık. Rejeneratif frenleme, dev ekranlar, otonom sürüş teknolojileri aslında elektrikli otomobiller ile birlikte hayatımıza girdi. Bu noktada Çin hükümeti yeni kararlar aldı. Buna göre Çinli markaların elektrikli otomobillerinde bazı özellikler standart olarak sunulurken bazı özellikler ise yasaklanacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Elektrikli Araçlarda Yeni Dönem Başlıyor: Geri Kazanım, Stop Lambası ve ABS Standart Olacak

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Elektrikli otomobillerin hayatımıza girişiyle birlikte birçok yeni teknolojiyi deneyimlemeye başladık. Isı pompası, rejeneratif frenleme ve menzil artırıcı sistemler artık neredeyse her EV modelinde karşımıza çıkıyor. Ancak bazı üreticiler bu teknolojileri daha da ileriye taşıyarak alışılmış sürüş biçimini kökten değiştirecek çözümler geliştirmeye başladı.

Bunlardan biri de yalnızca gaz pedalı bulunan tek pedallı elektrikli araçlar. Çin’de bazı elektrikli otomobil modellerinde kullanılan bu sistem sürücünün ayağını gazdan çektiği anda aracın kendiliğinden yavaşlamasını sağlıyor. Bu özellik enerji geri kazanımını ciddi oranda artırsa da güvenlik endişelerini beraberinde getiriyor. Çin hükümeti dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olarak bu konuda radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.

1 Ocak 2027 tarihinden itibaren tek pedallı sistemlerin tamamen yasaklanacağı duyuruldu. Yalnızca bu sistemle sınırlı kalmayan düzenleme paketi farklı güvenlik iyileştirmelerini de içeriyor. Yeni kararlarla birlikte geri kazanım sırasında yavaşlayan tüm elektrikli otomobillerin stop lambası yakması zorunlu hale geliyor. Yapılan araştırmalar geri kazanım esnasında yavaşlayan ancak fren lambası yakmayan araçların ciddi kazalara sebep olduğunu ortaya koymuş durumda.

Ayrıca 2026’nın sonundan itibaren Çin’de satılacak tüm elektrikli otomobillerde ABS sistemi zorunlu olacak. Bu Avrupa Birliği’nin 2004 yılında uygulamaya koyduğu düzenlemeye benzer şekilde elektrikli araçların güvenlik çıtasını küresel standartlara yaklaştırmayı hedefliyor.

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