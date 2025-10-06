2025'in En Sorunlu Arabaları Belli Oldu: Almanlar Sınıfta Kaldı!

İngiltere’de yayımlanan What Car? 2025 Güvenilirlik Raporu, bu yıl sürücülerine en çok sorun çıkaran otomobilleri de listeledi. Listede yer alan modellerden bazılarını önceden tahmin edebiliyorsunuz. Ancak sorunsuzluğu ile bilinen bir Japon markası da sürpriz bir şekilde listede yer aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

2025’in En Sorunlu Otomobilleri Listesi!

What Car? 2025 Güvenilirlik Raporu, bu yıl sürücülerine en çok sorun yaşadığı otomobilleri listeledi. Yapılan anket araştırmasına 30 binden fazla kişi katılırken listede yer alan bazı modeller oldukça ilgi çekti. Zira Alman otomobillerinin fazlaca olduğu listeye Fransız otomobilleri de göz kırparken sürpriz bir şekilde bir Japon otomobili de dahil oldu. 2025'in en sorunlu otomobilleri listesi ise şöyle;

Nissan Juke (2019–günümüz) Volkswagen Tiguan (2024–günümüz) Kia Sportage (2016–2021) Mazda CX-60 (2022–günümüz) Mercedes C-Class (2021–günümüz) Volvo S90 (2016–2023) Volvo V90 (2016–günümüz) Audi Q7 (2015–günümüz) Volkswagen ID.4 (2021–günümüz) Hyundai Ioniq Electric (2016–2022) Renault Austral (2023–günümüz)

Anket katılımcıları, yaşadıkları problemleri 16 farklı kategori altında bildirdi. Bunlar arasında en sık karşılaşılanlar; elektriksel arızalar, süspansiyon problemleri, multimedya ekran donmaları, klima sistemindeki arızalar ve yazılım kaynaklı motor uyarıları oldu. Özellikle yeni nesil SUV’larda, karmaşık elektronik altyapının hata oranını artırdığı dikkat çekiyor.

Anket verilerine göre Volkswagen Tiguan ve Renault Austral, sürücülerine en fazla elektriksel ve multimedya arızası yaşatan modeller oldu. Mercedes C-Class ise elektronik direksiyon ve süspansiyon sistemleriyle gündeme geldi. Rapor, elektrikli otomobillerin de artık masum olmadığını gösteriyor. Özellikle Volkswagen ID.4 ve Hyundai Ioniq Electric, batarya ve şarj sistemi kaynaklı problemler nedeniyle alt sıralarda yer aldı.

Marka ortalamalarına bakıldığında, Hyundai, Toyota ve Kia kullanıcı memnuniyetinde üst sıralarda yer alırken, Volkswagen, Mercedes ve Renault markaları son sıralarda yer aldı. Özellikle Avrupa pazarında yüksek satış rakamlarına sahip markaların bu listede alt sıralara gerilemesi, kullanıcılar için dikkat çekici bir durum oluşturdu.

