2025'te İptal Edilmesi Muhtemel 3 Netflix Dizisi

Netflix içerik üretiminde rakiplerini geride bırakmış olsa da sert iptal kararları almanın önüne geçemiyor. 2025'e iyice yaklaştığımız şu son günlerde bazı popüler dizilerin bu sert iptal kararlarının kurbanı olacağı konuşuluyor. Bu listede öne çıkan üç dizi var. Gelin detaylarına bakalım...

Eleştirmenlerden Tam Not Alan Dizi: Supacell

Bu yaz çıkış yapan Rapman imzalı Supacell, Güney Londra’da yaşayan ve süper güçler kazanan siyahi bir grup insanı konu alıyor.

Eleştirmenlerden tam not alan dizi, Rotten Tomatoes’da %100’lük skorunu hala korumakta.

Ancak iş sosyal medyadaki etkileşime geldiğinde işler biraz karışık. İlk başta güçlü bir patlama yapan dizi, zamanla bu ilgiyi koruyamadı. Netflix için online ilgi büyük bir kriter; çünkü bu, bir dizinin izleyici bağlılığını ölçerken kullanılıyor.

Dizinin 2. sezonu onay almış olsa da Netflix'in fantastik ve bilim kurgu türü yapımlarında zayıf bir sicili var.

Yeni sezon beklenen ilgiyi görmezse dizinin iptal edilmesi kaçınılmaz.

Arnold Schwarzenegger Sevenlerinin Sevgilisi: Fubar

Arnold Schwarzenegger hayranları, sıradaki dizi sizin için geliyor. Ama şu da bir gerçek: Karmaşık tonu ve sıradan senaryosuyla Fubar, beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı.

Dizide, baba-kız ikilisinin CIA ajanı olduklarını birbirlerinden sakladıkları hikaye, aile dramasıyla komik casusluk hikayelerini harmanlıyor.

İlk sezon 2023’te yayınlanmıştı ve şimdi 2. sezon için tarih bekleniyor. Ancak sezonlar arasında uzun süreli boşluklar oluştu. Sadık izleyici kitlesini yeniden toparlamak zor olabilir. Üstelik Netflix şu sıralar büyük bütçeli yapımları ince eleyip sık dokuyor.

Fubar’ın geleceği oldukça belirsiz. 2. sezon 2025’te yayınlanırsa, iptal haberi çok da şaşılacak şey olmaz.

Klişeler ve Hevesler: The Recruit

Listenin sonunda casusluk türü klişelerinin iliklerine kadar işlendiği The Recruit yapımı var. Başrolde Noah Centineo’yu genç bir CIA avukatı rolünde izlediğimiz bu dizi, karmaşık entrikalar ve aksiyonla dolu olsa da gerçekçilik arıyorsanız beklentilerinizi karşılamakta zorlanabilir.

Dizinin ikinci sezonu 30 Ocak’ta geliyor. Bu yapımda da sezonlar arasında uzun boşluklar vardı. İzleyicinin ilgisi azaldı ve Netflix'in başka yapımları daha güçlü olarak öne çıkarken zayıf karakter gelişimi ve klişelerle donatılmış hikayesiyle The Recruit'in hayatta kalması pek de mümkün görünmüyor.

Siz bu üç diziden herhangi birini takip ediyor musunuz? Sizce bu yapımların başarıyı tekrar yakalaması için halen bir şansı var mı yoksa Netflix'in tozlu rafları arasındaki yerlerini mi alacaklar? Yorumlarda buluşalım.