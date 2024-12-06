GTA 6 Ama Anime Versiyonu: ANANTA Macerası Başlıyor

Oyun tarzı ve görüntüsüyle GTA 6'yı anımsatan anime bazlı RPG macera oyunu ANANTA için NetEase Games ve Naked Rain tarafından bir oynanış fragmanı yayımlandı. Daha önce Project Mugen kod adıyla duyurulan bu oyun, Nova City’nin anime tarzı dünyasında geçen bir ücretsiz RPG deneyimi sunuyor.

Yolda Koşan Tuvaletlerle ANANTA'nın Hikayesi...

Paranormal olaylar, garip durumlar ve yolda yarışan tuvaletlerle birlikte Nova City'de yeni bir dönem başlıyor. Oyuncular, Anti-Chaos Directorate (A.C.D.) isimli bir ajan birliğinin üyesi olarak, bu kaosu kontrol altına almaya çalışıyor.

Ancak bu yalnızca bir görev değil. ANANTA dünyasında aynı zamanda bolca mizah, paranormal olay, gizem ve macera yatıyor. Ajan görevleri haricinde, Nova City’nin günlük yaşamına dalabilirsiniz. Yeni arkadaşlar edinmek, şehri keşfetmek ya da sadece rahatlamak gibi seçenekleriniz var.

Açık dünya deneyimi sunan oyunda Sonic Boom Club adlı mekanda parti yapabilir, Whalebone Kütüphanesi’ni keşfedebilir ya da Eve Sanat Galerisi’nde vakit geçirebilirsiniz. Şehrin her kanadında oyuncuları bekleyen ayrı bir aktivite ve sosyal alan bulunuyor.

ANANTA Oynanış Videosu Fragmanı

Resmi Youtube kanalında paylaşılan oynanış videosuna baktığımızda dövüş grafiklerinin oldukça "renkli" olduğunu görüyoruz. Ayrıca grafik konusunda da oldukça başarılı bir oyun. İşte oynanış videosu:

ANANTA Ön Kayıt Süreci Başladı

ANANTA'nın çıkış tarihi için henüz kesin olarak bilgi verilmedi ama oyunun ön kayıt süreci başladı. Resmi web sitesine giriş yaparak ön kayıt oluşturabilirsiniz.