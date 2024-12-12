2025 Oscar Töreni İlk Kez Canlı Yayınlanacak

Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek olan 2025 Oscar Töreni, 2 Mart 2025 Pazar günü sahne alacak. Sinemaseverlerin heyecanla beklediği günlerden biri olduğu kesin. Oscar Töreni bu sene bir ilke imza atarak canlı yayında olacak.

Oscar Töreni Hulu'dan Canlı Yayında

Sinema dünyasının merakla beklenen töreni için Akademi, Çarşamba günü sosyal medya platformu X’te (eski Twitter) bir duyuru yaptı.

Açıklamaya göre, 2025 Oscar Töreni, her zamanki gibi ABC kanalında yayınlanacak ancak bu yıl ilk kez Hulu üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Tabii ki Hulu’ya abone olmanız gerekiyor.

Hulu halihazırda yalnızca Amerika'ya yayın yapıyor ancak VPN yordamıyla bu canlı yayını ve dahi tüm Hulu içeriklerine erişmeniz mümkün.

Conan O’Brien İlk Defa Oscar Sunacak

Oscar gecesinin bir diğer yeniliği ise ödül töreninin sunucusu. Emmy ödüllü televizyon sunucusu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O’Brien, 2025 Oscar Töreni’ni sunacak.

O’Brien, bu heyecan verici haberi mizahi bir dille şöyle duyurdu: