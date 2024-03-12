2025 Porsche Taycan Turbo GT Tanıtıldı: Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

Porsche, otomobil dünyasının en ikonik modellerini üreten markaların başında geliyor. Şimdi de elektrikli Taycan ailesine bir yenisini daha ekliyor. "Tarihin en güçlü seri üretimi" olarak öne çıkan Taycan Turbo GT, resmi olarak tanıtıldı.

Markanın en hızlı ve en güçlü modeli olarak karşımıza çıkan Taycan Turbo GT, tasarım olarak markanın kendine has esintisini taşımakla birlikte daha sportif bir gövdeye sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Porsche Taycan Turbo GT Özellikleri ve Fiyatı

Standart ve Weissach olmak üzere 2 farklı versiyonda sunulacak olan bugüne kadarki en güçlü Porsche modeli, kalkış kontrol sistemi aktifleştirildiğinde çift elektrik motoruyla birlikte araca 1.092 beygir gücü kazandırıyor.

0'dan 100 km/s hıza 2,2 saniyede çıkan yeni elektrikli otomobil modelinin Weissach versiyonu, bu süreyi 2,1 saniyeye taşıyor. 200 km'ye ise standart model 6,6 saniye, Weissach ise 6,4 saniyede ulaşıyor.

Maksimum 306 km/s hıza ulaşabilen Taycan Turbo GT, 1.092 beygire kadar güç üretirken, 777 beygirlik gücün kontrolünü sürücüye bırakıyor. Tamamen elektrikli bir model olarak karşımıza çıkan yeni Turbo GT, 555 km'ye kadar menzil sunuyor.

Şirket, aracı tanıtırken aynı zamanda Weissach versiyonunun ABD'deki Raceway Laguna Seca pistinde de rekor kırdığını açıkladı. 23 Şubat'ta Lars Kern'in pilot olarak bindiği araç, pistteki 1 tam turu tam olarak 1 dakika 27 saniye 83 saniyede tamamladı. Burdan da otomobilin gerçekten de diğer elektrikli otomobillerden çok daha hızlığı olduğunu ortaya koyuyor.

Yeni tanıtalan ve Porsche'un en güçlü ve hızlı otomobili olarak piyasaya sürülen Taycan Turbon GT modelinin başlangıç fiyatı 231 bin dolardan başlıyor.