6 Dakikada Tükenmişti: Tesla, Yenilenen Model Y'nin Yeniden Satışa Sunulacağı Tarihi Duyurdu!

Hatırlarsanız, yenilenen 2025 Tesla Model Y geçtiğimiz hafta Türkiye’ye satışa sunulmuştu. Yüzde 10 ÖTV dilimine giren araç, cazip bir fiyatla giriş yapmış ve sınırlı sayıdaki stokları yalnızca 6 dakikada tükenmişti. Talebin bu denli yüksek olduğunu gören Tesla ise yeni stokların çok yakında tekrardan tüketicilere sunulacağını duyurmuştu.

Dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi, kısa bir süre önce Türkiye ile ilgili beklenen açıklamasını yaptı. Marka, Avrupa ve Orta Doğu için açtığı resmi X (Twitter) hesabı üzerinden uygun fiyatlı yeni Model Y’lerin Türkiye’de yeniden satışa sunulacağı tarihleri duyurdu.

ÖTV İndirimli Tesla 7 Mayıs'ta Tekrardan Satışa Sunulacak

Tesla’nın resmi X hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, yenilenen Model Y'ler Türkiye'de üç farklı tarihte yeniden satışa sunulacak. Araçların sisteme ekleneceği tarihler ve saatler şu şekilde belirlendi:

7 Mayıs, saat 18:00

9 Mayıs, saat 18:00

14 Mayıs, saat 18:00

Tesla, araç stoklarını kademeli bir şekilde satışa sunarak kullanıcı deneyimini daha şeffaf, sorunsuz ve memnuniyet odaklı bir hale getirmeyi amaçlıyor. Şirket, araçları yasal olarak 45 gün içerisinde teslim edebilmek için satış sistemini yeniden yapılandırarak hazır envanter üzerinden satış modeline geçtiğini belirtiyor.

Bu sayede Berlin'deki Giga fabrikasının üretim kapasitesi daha verimli kullanılırken, Türkiye’ye araç sevkiyatı, gümrük işlemleri ve teslimat hazırlıkları da çok daha planlı yürütüldüğünü aktaran Tesla, hazır stoktan satışla birlikte teslimat sürecinde yaşanabilecek belirsizliklerin ortadan kalktığını ve teslimat sürecinin daha da hızlandığını bildiriyor.

Araç satın alma deneyiminizi olabildiğince sorunsuz, şeffaf ve keyifli hale getirmeye kararlıyız. Yeni Tesla’nızı 45 günlük yasal süre içinde teslim edebilmemiz için satış sürecimizi gerektiği şekilde iyileştirerek hazır envanter bazlı araç satışına odaklandık. Bu sayede Giga… — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) May 6, 2025

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