2025 Volkswagen Transporter T7 Tanıtıldı: Üretimi Türkiye’de Yapılacak!

Volkswagen'in ticari araç bölümü, dış tasarımıyla dikkat çeken yeni Transporter T7 modelinin görsellerini içeren bir başka teaser yayınladı.

Transporter T7, üretimi durdurulan T6.1 modelinin yerini alarak, sadece ticari bir araç olmanın ötesinde, yolcu odaklı Multivan versiyonu ve elektrikli ID serisiyle de geniş bir yelpazede kullanıcıya hitap etmeyi hedefliyor.

Yeni Volkswagen Transporter T7 Özellikleri Nedir?

Transporter T7, Ford Transit Custom ile yakın bir akrabalık paylaşacak. Bu durum, VW tasarımcılarına sınırlı özgürlük sunsa da, Albert Kirzinger liderliğindeki ekip, Multivan ve ID'den ilham alarak Volkswagen tarzını yansıtan özgün bir ön tasarım ortaya çıkarmayı başardı.

Paylaşılan görüntülerde, Ford ile büyük ölçüde benzerlik gösterse de, VW ön yan camlarda tamamen düz bir kemer hattı yer alacak. Transporter T7, 16, 17 veya 19 inç çapındaki alaşım jantlar için yeni tasarımlar sunacak. En dikkat çekici seçenek, altı siyah jant teli ve elmas kesim jant flanşı içeren 19 inçlik Indianapolis alaşım jantlar olacak.

Arka tarafta ise Ranger tabanlı VW Amarok'u anımsatan ince LED grafikler ve gövde renginde eklentilere sahip arka farlar bulunuyor. Ayrıca T7, bagaj kapısı veya çift arka kapı seçenekleriyle sunulacak.

Transporter T7'nin uzunluğu, versiyona bağlı olarak 5.050 ila 5.450 mm arasında değişiyor. Araç, Ford Twin'in 3.100 mm ve 3.500 mm dingil mesafesi uzunluklarını yansıtacak ve farklı iç tasarımlarıyla yer alacak.

Ayrıca bunlara ek olarak Transporter T7’nin dizel, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli seçenekleri sunuluyor. Amiral gemisi EV için güç çıkışları 108 hp'den 282 hp'ye kadar değişiyor. Aynı Ford'da olduğu gibi, yakıt portu B sütunlarının altında yer alırken, PHEV ve BEV versiyonlarında şarj soketi ön tamponun sağ farının altında bulunuyor.

Son olarak aracın satışından ve üretiminden bahsedecek olursak, Volkswagen, Transporter T7'nin Avrupa'daki ön satışlarına 36.780 €'dan başlayan fiyatlarla başladı. Minibüsün pazara sunulması 2025 yılının ilk çeyreğinde planlanıyor. Üretimin ise, Ford Transit/Tourneo Custom ile birlikte Ford Otosan'ın Türkiye’deki Kocaeli fabrikasında başlaması planlandı.