Yapay Zeka 2025'te Girişimcilere Para Yağdırdı: 50 Yeni Milyarder Doğdu!

Son birkaç yıldır teknoloji dünyasında yatıp kalkıp yapay zekayı konuşuyorduk. Hatırlarsınız 2023 ve 2024 yılları, "Yapay zeka insanlığı yok mu edecek yoksa bizi kurtaracak mı?" tartışmalarıyla geçmişti. Ancak takvimler 2025'i gösterdiğinde sektör istikrarlı bir büyüme kaydetti ve girişimcilerin banka hesaplarını doldurmasını sağladı.

Forbes tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre sadece 2025 yılında 50'den fazla kişi yapay zeka sayesinde milyarder unvanını kazandı. İşte teknoloji dünyasının yeni zenginleri ve imza attıkları yapay zeka projeleri!

2025'te 50'den Fazla Girişimci Yapay Zeka Sayesinde Milyarder Oldu

Yapay zeka sektöründe yılın ilk yükselen isimlerinden biri DeepSeek CEO'su Liang Wenfeng oldu. Şirket rakiplerine göre çok daha az işlem gücüyle eğitilen modelleri ile birlikte kısa bir süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmaya başladı. CEO Wenfeng ise bu başarı sayesinde servetini kısa sürede 11,5 milyar dolar seviyesine ulaştırdı.

Bir diğer başarı hikayesi ise Anthropic cephesinden geldi. Claude isimli popüler yapay zeka modelinin geliştiricisi olan şirket, aldığı dev yatırımlarla değerlemesini 61,5 milyar dolara çıkardı. Bu hamleyle birlikte şirketin yedi kurucu ortağının tamamı milyarder oldu.

Yapay zeka teknolojisi büyük dil modeli geliştiren şirketlerin yanı sıra bu ekosistemi besleyen yan sektörleri de zengin etti. Örneğin insan müşteri temsilcilerinin yerini yapay zeka ajanlarına bırakan Sierra şirketinin kurucuları Bret Taylor ve Clay Bavor sundukları akılcı çözümler sayesinde milyar dolarlık servetlere ulaştı.

Ancak listenin en dikkat çeken isimleri şüphesiz Mercor'un sahipleri oldu. Yapay zeka eğitiminde uzmanlaşan şirketin kurucuları Brendan Foody, Adarsh Hiremath ve Surya Midha henüz 22 yaşlarında milyarder unvanını kazandı. Bu gelişmeyle birlikte daha önce Facebook'u kuran Mark Zuckerberg'e ait olan "en genç milyarder" rekoru da kırılmış oldu.

İşte 2025 yılında yapay zeka sayesinde servetine servet katan o isimlerden bazıları:

Girişimci Şirket Servet Edwin Chen Surge AI 18 Milyar Dolar Liang Wenfeng DeepSeek 11,5 Milyar Dolar Bret Taylor Sierra 2,5 Milyar Dolar Brendan Foody Mercor 2,2 Milyar Dolar Anton Osika Lovable 1,6 Milyar Dolar Lucy Guo Scale AI 1,4 Milyar Dolar Mati Staniszewski ElevenLabs 1,1 Milyar Dolar

Peki siz bu çılgın yükseliş hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka 2026 yılında da yeni milyarderlerin doğmasına ön ayak olacak mı? Yorumlarda buluşalım.