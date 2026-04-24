Sevilen Türe Sahip Oyun Sınırlı Süre Ücretsiz! Sakın Kaçırmayın

Steam, dünyanın en çok kullanılan oyun platformlarının başında geliyor. Her ne kadar Türkiye'de oyun fiyatları biraz yüksek olsa da zaman zaman bazı oyunların ücretsiz olarak sunulması sayesinde keyifli vakit geçirmeyi mümkün kılıyor. Örneğin yeni ücretsiz oynanabilir hâle gelen bir strateji oyunu bulunuyor. An itibarıyla bunu hiçbir ücret ödemeden deneyebiliyorsunuz.

Steam'de Hangi Oyun Kısa Süre Ücretsiz Oldu?

Steam'de Age of Mythology: Retold isimli oyun kısa bir süreliğine ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi. Bu kampanya sadece 27 Nisan 2026 saat 20.00'ye kadar geçerli olacak. Belirtilen tarih geldikten sonra ücretsiz oynama imkânını kaybedecek, ücret ödemek zorunda kalacaksınız.

Ücret demişken elbette oyunun normalde ne kadar fiyata satıldığını da belirtmekte fayda var. Oyunun normal fiyatı 22.99 dolar yani güncel kurla 1.035 TL. Elbette ki yüzde 50'lik indirim sayesinde bu fiyat şu an 11.49 dolara (517 TL) düşmüş durumda. Hâlâ çok ucuz sayılmaz fakat oyunu bedavayken oynar ve beğenirseniz almayı düşünebilirsiniz.

Age of Mythology: Retold Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam'in PC sürümünü açın.

açın. Hesabınıza giriş yapın.

Age of Mythology: Retold'un mağaza sayfasına gidin.

"Oyunu Oyna" butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. İndirme işlemini başlatın.

Steam'de bir oyun kısa süreliğine ücretsiz olduğunda bunu kontrol etmek ve yüklemek için kesinlikle Steam'in PC sürümünü kullanmanız gerekiyor. Mobil sürümde ücretsiz ibaresini görürsünüz ama telefona yüklemek mümkün olmadığı için "Oyunu Oyna" seçeneği olmaz. Oyunu deneyecekseniz bunu mutlaka göz önünde bulundurun.

Age of Mythology: Retold Nasıl Bir Oyun?

Age of Mythology: Retold, strateji oyunları arasında yer alıyor ancak klasik bir strateji oyunundan farklı olarak tamamen mitoloji temalı bir yapım. Bu da savaştığınız orduların son derece güçlü olduğu anlamına geliyor. Ayrıca her ordu farklı bir strateji izlemenizi gerektiriyor. Her plan işe yaramayabiliyor.

Age of Mythology: Retold'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel i3-4130 / AMD FX 4350

Intel i3-4130 / AMD FX 4350 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 645 / AMD Radeon Vega 8 / Intel Iris Graphics 550 ya da daha iyisi

NVIDIA GeForce GTX 645 / AMD Radeon Vega 8 / Intel Iris Graphics 550 ya da daha iyisi DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Age of Mythology: Retold'un Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: 3.6 Ghz hızında çalışan i5 işlemci veya daha iyisi / AMD eş değeri

3.6 Ghz hızında çalışan i5 işlemci veya daha iyisi / AMD eş değeri RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 570 veya daha iyisi

NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 570 veya daha iyisi DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Age of Mythology: Retold'un özellikle strateji geliştirmekten hoşlanan, çok etkileyici planlar yaptığını düşünen ve mitoloji ile ilgilisi olan kişilere hitap ettiğini düşünüyorum. Oyun kısa bir süre sonra yeniden ücretli hâle geçeceği için eğer oyunun hedef kitlesinin içindeyseniz mutlaka denemelisiniz.