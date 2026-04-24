Xiaomi 7600 mAh Bataryalı Tablet Tanıttı! 120Hz Ekran ve Dahası

Bütçe dostu Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. Xiaomi, Redmi Pad 2 9.7'yi tanıttı. Bununla birlikte tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihaz, yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Cihazda ayrıca Qualcomm'un giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor.

Redmi Pad 2 9.7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 9,7 inç

9,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2048 piksel

1280 x 2048 piksel Ekran Parlaklığı: 600 nit

600 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 6s 4G Gen 2

Snapdragon 6s 4G Gen 2 RAM: 4 GB LPDDR4X

4 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB UFS 2.2

128 GB UFS 2.2 Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 7600 mAh

7600 mAh Hızlı Şarj: 18W

18W Boyut: 226,51 x 147,97 × 7,4 mm

226,51 x 147,97 × 7,4 mm Ağırlık: 207 gram

Redmi Pad 2 9.7'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni tableti, 9,7 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz ayrıca 1280 x 2048 piksel çözünürlük, 600 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Serinin diğer modeli Redmi Pad 2'de ise 11 inç ekran boyutu, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bu net şekilde hissediliyor. 600 nit parlaklık ise ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Redmi Pad 2 9.7'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablette MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisi bulunuyor. bu işlemci, Free Fire Max'i ortalama 27 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 48 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 55 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 42 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Snapdragon 6s 4G Gen 2 daha önce vivo Y31d modelinde de tercih edilmişti. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Redmi Pad 2'de Helio G100 Ultra mevcut. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 56 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 53 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor.

Redmi Pad 2 9.7'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Redmi Pad 2 9.7'nin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek veya belge taramak gibi aktiviteler için 8 megapikseç özünürlüğünde arka kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise fotoğraf çekmek, video kaydetmek ya da görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Cihaz ayrıca 1080p ve 720p çözünürlüklerin video kaydedebilecek.

Redmi Pad 2 9.7'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni tableti, 7.600 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Tablet ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Redmi Pad 2'de 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj desteği tercih edilmişti.

Redmi Pad 2 9.7 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 Pro ve Redmi Pad SE dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok mobil cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Pad 2 9,7 inç sürümünün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Redmi Pad 2 9.7'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Pad 2 9.7 için 229 Singapur doları başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 8 bin TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 10 bin TL civarında olabilir. Redmi Pad 2 9.7'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurudğumda Redmi Pad 2 9.7'nin bütçe dostu Android tabletler arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Özellikle yüksek yenileme hızı çok önemli bir avantaj çünkü bu sayede akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Cihazın ayrıca giriş seviyesi işlemcisi nedeniyle hem günlük kullanım hem de Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı zorlamayan oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim.

Benim için bir tablette işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz etkiliyor. Redmi Pad 2 9.7'nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.