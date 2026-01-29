2025'in En Çok Satan Telefonları Açıklandı: İşte Zirvedeki Modeller!

2025’in üzerinden geçen bir ayın ardından yılın liderleri belli oldu. Counterpoint Research tarafından yayınlanan rapor 2025 yılının en çok satan telefonlarını gözler önüne serdi. Listenin ilk sırasında iPhone 16 modeli yer alıyor.

Apple ve Samsung en çok satan 10 telefon listesindeki hakimiyetlerini dördüncü yıla taşıdı. Toplam pazarın yüzde 19'unu temsil eden bu listede 7 modelle Apple başı çekerken, Samsung 3 modelle onu takip etti.

2025 Yılında En Çok Satan Akıllı Telefonlar: iPhone 16 ve Galaxy A16 5G

Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 17 serisi ABD, Çin ve Batı Avrupa'daki güçlü talep sayesinde, ilk tam çeyreğinde iPhone 16'ya kıyasla yüzde 16 daha yüksek satış rakamlarına ulaştı. Counterpoint, standart iPhone 17'nin en iyi performansı gösterdiğini ve tüm cihazlar arasında en yüksek büyümeyi kaydettiğini belirtti.

iPhone 17'nin daha yüksek yenileme hızı (60Hz'e karşı 120Hz) ve daha büyük başlangıç depolama alanı (128GB'a karşı 256GB) gibi iyileştirmeleri satışların artmasını sağladı. 2025 baharında piyasaya sürülen uygun fiyatlı iPhone 16e de, Apple ekosistemine giriş yapmak isteyenlerin dikkatini çekerek ek satışlara katkıda bulundu.

Beşinci sırada yer alan Samsung Galaxy A16 5G, 2025'in en çok satan Android akıllı telefonu olurken, Galaxy S25 Ultra, dokuzuncu sırada yer alarak üst üste ikinci yıl amiral gemisi konumunu korudu. Araştırma şirketine göre, S25 Ultra Japonya'da yıllık bazda 3 kattan fazla büyüme gösterdi.

Counterpoint, yükselen bellek fiyatlarının giriş ve orta segment cihazları orantısız bir şekilde etkilemesi nedeniyle, 2026'da amiral gemisi cihazların varlığının artmasını bekliyor. Apple'ın en yeni telefonu iPhone 17 olsa da resmi olarak iPhone 16 satışları devam ediyor.