iPhone'lara Zam Geliyor Mu? Bellek Krizinin Apple'a Etkisi!

Dünya genelinde artan yapay zeka yatırımlarının küresel ölçekte ciddi bir RAM sıkıntısına neden olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Bilgisayar toplamak isteyenler RAM yani bellek fiyatları karşısında şaşkına dönerken, depolama birimlerinin fiyatları da artmaya başladı.

DRAM ve NAND fiyatlarındaki bu sert artışın telefonları nasıl etkileyeceği de oldukça merak ediliyor. Bazı analistler telefon fiyatlarının kaçınılmaz bir şekilde artacağını dile getiriyor. Apple konusundaki analizleri ile tanınan Ming-Chi Kuo ise tedarikçilerle yaptığı sözleşmeler nedeniyle Apple'ın yakın vadede bellek konusunda sorun yaşamayacağını ve iPhone 18 fiyatlarını bu durumu telafi etmek için artırmayacağını düşünüyor.

iPhone 18: Artan Maliyete Rağmen Büyük Bir Sürpriz Yok!

Kuo, LPDDR belleklerdeki ilk çeyrek fiyat artışlarının, kendi tedarik zinciri kontrollerinin ortaya koyduğu sonuçlara yakın olduğunu onaylıyor. NAND flash bellek tarafında da sıkıntılar yaşanıyor ancak bu durum LPDDR kadar şiddetli değil.

Apple, iPhone söz konusu olduğunda bellek fiyatları için tedarikçilerle altı ayda bir yerine artık her çeyrekte pazarlık yapıyor.

Bu değişiklik, 2026'nın ikinci çeyreğinde bileşen maliyetlerinde bir artış beklendiği anlamına geliyor; bu artışın muhtemelen 2025'in son çeyreği ile 2026'nın ilk çeyreği arasındaki artışlarla aynı seviyede olması öngörülüyor.

Sorunun boyutunu örneklendirmek gerekirse; Apple, 2025 yılının başında 12GB LPDDR5X bellek modülü başına yaklaşık 30 dolar ödüyordu. 2025 yılının sonuna gelindiğinde ise aynı modül Apple’a, bir önceki yılın fiyatının iki katından fazla bir tutarla yaklaşık 70 dolara mal oldu.

Bu anlaşmalar, Apple'ın üretim maliyetlerini bir dereceye kadar izole etmesine yardımcı oldu. Bu durum, çok az şirketin sahip olabileceği bir pazarlık gücü sayesinde mümkün oldu. Yapay zeka odaklı olmayan markalar, daha yüksek fiyatlar ödemeye razı olsalar bile ürün tedarikini garanti edemiyorlar.