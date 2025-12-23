2026 Yılı İçin Yeni Asgari Ücret Açıklandı

Asgari ücret ne kadar oldu? Bu soru, 2026 yılını bekleyen çalışanlar tarafından en çok cevap aranan soruların başında geliyor. Son yapılan açıklama ile beraber çok sayıda kişinin merak ettiği soru yanıt buldu. Peki, 2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücret tutarı ne kadar? Konuya dair tüm detaylar haberimizde.

Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında asgari ücretin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren net 28 bin 75 lira, brüt ise 33 bin 30 lira olacağını duyurdu. Şu anda asgari ücretin net olarak 22 bin 104 TL 67 kuruş olduğunu belirtelim. Bu, 2026 yılı için belirlenen yeni ücret ile karşılaştırıldığında 2025 yılına kıyasla asgari ücretin yüzde 27 oranında arttığı anlamına geliyor.

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?

Asgari ücret, hükûmet, işçi ve işverenleri içeren toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından ayarlanıyor. Komisyonda her üç taraftan da toplamda beş temsilci yer alıyor. Bakanlık tarafından belirlenen komisyon üyelerinden biri ise komisyona başkanlık ediyor.

Komisyonun toplanması için en az 10 üye şart koşuluyor. Asgari ücret kararı ise oy çokluğu ile belirleniyor. Oylar eşit olduğunda ise başkan hangi tarafta yer alırsa o çoğunluk baz alınarak karara varılıyor. Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere asgari ücret kim tarafından belirlenir ve asgari ücreti belirlemek için kimler toplanıyor gibi soruların yanıtını merak edenlerin yaptığı araştırmalar, onları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çıkıyor.