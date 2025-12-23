Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlayacak olan yeni asgari ücret kısa süre önce açıklandı. Bununla beraber yeni telefon satın almak isteyen pek çok kişi, asgari ücretle çalışarak kaç günde iPhone alınır sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Bu rehberde merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Hesaplamayı yaparken 28.075 TL net asgari ücreti baz aldık. Bu hesaplama, bir ayı standart olarak 30 gün kabul ederek ve kişinin hiçbir harcama yapmadan tüm maaşını telefona ayırdığı senaryosuna göre yapılmıştır. İlk olarak asgari ücretli bir çalışanın bir günde cebine girecek net parayı bulmak için net asgari ücreti 30'a bölmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımızda 935,83 TL sonucuna ulaşıyoruz.

Bir sonraki adımda telefon fiyatını günlük kazanca böleceğiz. Örneğin iPhone 16e, 49 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Bu ücreti 935,83'e böldüğümüzde 53,42 sonucunu buluyoruz. Biz tabloda bunu 54'e yuvarladık. Yani bir asgari ücretli hiçbir harcama yapmadan 54 gün boyunca çalıştığında iPhone 16e alabiliyor.

Şimdi asgari ücretle çalışarak kaç ayda iPhone 16e alınır sorusunu yanıtlayalım. Bunun için gerekli olan gün sayısını 30'a bölmemiz gerekiyor. Yani iPhone 16e için 54 gün gerekiyordu. 54'ü 30'a böleceğiz. Bunu yaptığımızda 1,8 ay sonucu ile karşılaşıyoruz. Tablodaki iPhone başlangıç fiyatlarının Apple'ın web sitesinden alındığını belirtelim.

Yeni Asgari Ücretle Kaç Günde iPhone Alınır?

Model Başlangıç Fiyatı Gün Sayısı Ay Sayısı iPhone 16e 49.999 TL 54 Gün 1,8 Ay iPhone 16 65.999 TL 71 Gün 2,4 Ay iPhone 16 Plus 76.999 TL 83 Gün 2,8 Ay iPhone 17 77.999 TL 84 Gün 2,8 Ay iPhone Air 97.999 TL 105 Gün 3,5 Ay iPhone 17 Pro 107.999 TL 116 Gün 3,9 Ay iPhone 17 Pro Max 119.999 TL 129 Gün 4,3 Ay

Önümüzdeki yıl uygulanacak olan yeni asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce asgari ücret en az kaç TL olmalıydı? Konu ile ilgil düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.