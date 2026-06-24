Audi A3 Artık Çok Daha Akıllı ve Teknolojik!

2020 yılından bu yana piyasada olan mevcut Audi A3 güncellendi. Audi'nin kompakt hatchback modeli 2024 yılında bir makyaj operasyonu geçirmiş ve dış tasarımında bazı değişikliklere gidilmişti. A3 bu sefer ise iç mekan ve teknoloji odaklı bir yenileme ile yeniden sahneye çıkıyor. Makyaj operasyonu modelin S3 ve RS3 dahil tüm versiyonlarını kapsıyor.

Makyajlanan Audi A3'te Neler Değişti?

Yenilenen Audi A3'te dış bölümde herhangi bir değişiklik göze çarpmazken, asıl değişim ise iç mekan ve sürücü destek sistemleri cephesinde kendisini gösteriyor. Yenilenen modelin iç mekanında ilk dikkat çeken değişim 'Curved Display' olarak adlandırılan yeni ekran düzeni ile kendisini gösteriyor.

Güncellenen model bundan böyle 11,9 inç boyutlarında dijital gösterge paneline ev sahipliği yapacak. Hafif kavisli bir yapı ile sürücüye dönük olarak tasarlanan bilgi-eğlence sistemi ekranının boyutu ise 12,8 inç olarak açıklandı. Kavisli ekran panelinin altında yer verilen ambiyans aydınlatması da araca farklı bir hava kazandırıyor.

Audi A3'ün İç Mekanında Sunulan Yenilikler Neler?

Yeni iki ekranlı düzenin gelmesi ile önceden gösterge panelinin hemen yanında konumalandırılan havalandırma menfezinin ise aşağıya indiğini görüyoruz. Bu düzen özellikle Volkswagen Polo'dan oldukça tanıdık. Yeni modelde dikkat çeken bir diğer detay olarak iklimlendirme elemanlarının fiziksel tuşlarının kaldırıldığını görüyoruz.

Ayrıca aracın direksiyonu üzerinde de artık dokunmatik tuşlar yer alıyor. Dokunmatik tuşların arasında silindir formlu bir fiziksel tuşa yer veriliyor. Audi ayrıca müşterillerin iki farklı iki kollu direksiyon simidinden birini seçebileceklerini dile getirdi. S Line ve S versiyonlarda ise altı düz olarak tasarlanan sportif üç kollu direksiyon simidi sunulacak.

Alman üretici ayrıca yenilenen modelde 4 farklı döşeme seçeneği sunulacağını açıkladı. Karbon Fiber, Mikrofiber seçeneklerinin yanı sıra Impressium Black ve Light Crepp olarak adlandırılan iki kumaş döşeme de yine müşterilerin beğenisine sunulacak. Sürücüye dönük olarak tasarlanan yeni ön konsolda 25W'lık bir kablosuz şarj cihazı da yapılan yenilikler arasında.

Yenilenen Audi A3 Ne Kadar Güvenli?

Audi, makyaj ile birlikte A3'ün mevcut sürücü destek sistemlerini de önemli oranda geliştirdi. Alman üretici yenilenen destek sistemlerini Tech, Tech Plus ve Tech Pro olmak üzere 3 farklı seviyede sunuyor. Yeni modelde sunulan adaptif sürüş asistanı, 210 km/s'ye kadar olan hızlarda yol durumuna göre hız sabitleme, frenleme ve şerit değiştirme dahil tüm kontrolleri üstelenebiliyor.

Kırmızı ışıklarda otomatik olarak durabilen otomobil, yeşil yandığında ise yoluna devam edebilecek şekilde tasarlanmış. Yeni model ayrıca sinyal verilmesi durumunda yolu kontrol ederek kendisi şerit değiştirebiliyor. Ayrıca yollardaki şerit çizgileri net olmasa bile çevrim içi veriler sayesinde araçta şerit yönlendirme sistemi kullanılabiliyor. Bu hizmetin ise ilk üç yıl ücretsiz sonrasında ise üyelik gerektirdiğini hatırlatalım.

Yeni Audi A3'te Otomatik Park Özelliği Var Mı?

Audi A3, otomatik park konusunda da önemli bir güncellemeye ev sahipliği yapacak. Sunulan dört adet geniş açılı kamera sayesinde Audi A3 aracın görüntüsünü bilgi-eğlence sistemi ekranına yansıtacak. Araçta sunulan Park Asistanı Plus ve Park Asistanı Pro sistemleri ile aracı dikey veya paralel olarak olarak park edebilecek. Sistemler bu süreçte aracın direksiyon, gaz, fren ve şanzımanını kontrol edebilecek.

Park Asistanı Pro'ya özel olarak ayrıca Audi A3 artık uygulama yardımı ile uzaktan park ya da yanına çağırma işlemlerini de gerçekleştirebilecek. Ayrıca zor park alanları için araçlar önceden kendisine öğretilen park manevralarını uygulayarak park yerine girip çıkabilecek. Araçta sunulan bu yeni sistem 50 metreye kadar olan zorlu manevraları sizin için gerçekleştirebilecek. Audi, kullanıcların bu şekilde 5 ayrı park noktası kaydedebileceğini ifade ediyor.

Audi A3'te Hangi Teknolojik Özellikler Sunulacak?

Audi, makyaj operasyonu ile müşterilerine araçları hakkında çok daha fazla bilgi sunmayı amaçlıyor. Buna göre, kullanıcılar uygulama üzerinden araçlarının konumlarını, kilitli olup olmadığını, camların durumunu ve aydınlatma elemanlarını kontrol edebilecek. Bunun yanı sıra kilometre, yakıt seviyesi, yağ durumu ve lastik basıncı gibi kontroller de yine uygulama üzerinden yapılabilecek. Uygulama ayrıca araçların klima kontrollerinin de uzaktan yapılmasına olanak sağlıyor.

Yeni Audi A3'te Gövde ve Motor Seçenekleri Ne Olacak?

Audi, makyaj operasyonu ile A3'teki gövde ve motor seçeneklerini sabit tuttu. Buna göre A3'te 5 kapılı Sportback, Sedan ve yakın zamanda kendisini gösteren crossover esintili Allstreet modelleri kullanılmaya devam edecek. Standart modellere göre 3 cm daha yerden yüksek olarak gelen model ayrıca çeşitli tampon korumaları ile daha SUV tarzı bir görüntü ortaya koyuyor.

Yenilenen modelde 116 beygir güce sahip 1.0 TSI ve 150 beygirlik 1.5 TSI görev yapmaya devam edecek. Ayrıca 204 ve 272 beygirlik şarj edilebilir hibrit versiyonlar da yine seçenekler arasında. Aracın performanslı S3 versiyonunda 333 beygirlik 2.0 TSI motor görev yaparken, model gamının tepesinde yer alan RS3 versiyonları ise 400 beygirlik güce sahip.

Yenilenen Audi A3 Ne Kadar Olacak?

Audi yenilenen A3 modelinin eylül ayının ortalarında itibaren satışa sunulacağını açıkladı. Yeni Audi A3 Sportback, 31 bn 850 euroluk bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Aracın hibrit versiyonu için açıklanan rakam ise 45 bin 350 euro. Alman üretici, performanslı S3 için 57 bin 200, euro, RS3 için 68 bin 500 euro fiyat belirlemiş durumda.

Audi, şu anda ülkemizde A3 modelini sadece 150 beygirlik 1.5 TSI motor ile satıyor. Aracın 1.0 litrelik turbo beslemeli ve 1.5 litrelik e-hybrid motorlar şu an markanın fiyat listesinde yer almıyor. Audi henüz ülkemiz için makyajlı modelin fiyatlarını açıklamadı. Ancak Audi A3'ün mevcut başlangıç fiyatları şu şekilde:

Audi A3 Sportback : 3.519.107 TL

: 3.519.107 TL Audi S3 Sportback: 8.166.627 TL

8.166.627 TL Audi RS3 Sportback: 10.869.375 TL

10.869.375 TL Audi A3 allstreet: 4.391.612 TL

4.391.612 TL Audi A3 Sedan: 4.184.036

4.184.036 Audi S3 Sedan: 8.346.901 TL

8.346.901 TL Audi RS3 Sedan: 11.159.295 TL

Editörün Yorumu

2020 yılında yollara çıkan Audi A3, özellikle iç mekan anlamında artık eskimeye başlamıştı. Alman üretici makyajın ardından iç mekanı çok daha çekici bir hâle getirmiş. Geniş dijital ekranlar günümüzde artık her modelde aranan ilk özellik. Ancak fiziksel tuşların azalması kullanışlılık açısından A3'e eksi yazıyor.

Sürücü destek sistemleri konusunda da önemli bir aşama kaydeden Audi A3 artık çok daha teknolojik. Adaptif sürüş destek sistemleri özellikle otoban ve sıkışık trafiklerde oldukça yararlı oluyor. Diğer yandan araçta sunulan park asistanları da park sıkıntısı yaşayan kullanıcılar için büyük bir avantaj olacaktır.