Samsung'un Yeni Amiral Gemisi İçin Beklenmedik Gelişme! İşlemcisi Tepki Çekebilir

Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S27 Ultra ile ilgili kullanıcıların canını sıkabilecek bir gelişme yaşandı. Son raporlara göre Güney Koreli marka yeni modelde Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisini kullanmayabilir. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S27 Ultra Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Bugüne dek ortaya çıkan raporlar Galaxy S27 Ultra'da Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinin kullanılacağı yönündeydi. Ancak son gelişmelerle birlikte Samsung yeni modelde kendi üretimi Exynos 2700 yongasına yer verebilir. Bu da doğal olarak telefonun performansı konusunda akıllarda soru işaretlerine neden oluyor.

Samsung bünyesinde faaliyet gösteren ve Exynos işlemcilerini tasarlayan System LSI, şirketin en güçlü amiral gemilerinde başka üreticilerin donanımlarının kullanılmasını istemiyor. Hatta söz konusu birimin Samsung'a Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy S27 Ultra'da Qualcomm işlemcilerden ziyade kendi ürettiği Exynos yongalarının kullanılması konusunda baskı uyguladığı iddia ediliyor.

Tabii Galaxy Z Fold 8 temmuz ayında tanıtılacağından şu anda bir donanım değişikliğinin yapılması pek de mümkün değil. Bu nedenle tüm odak noktası Galaxy S27 Ultra diyebiliriz. Şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da markanın yaklaşan amiral gemisi telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun aksine Exynos 2700 kullanılabilir.

Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisiyle İlgili Neden Bir Anlaşmazlık Var?

Samsung bünyesinde Galaxy S27 Ultra'nın işlemcisiyle ilgili yaşanan bu anlaşmazlığın ana sebebi satış rakamları diyebiliriz. Zira Galaxy S Ultra modelleri tek başına serinin diğer telefonlarından daha fazla satıyor. Bu da doğal olarak benim en güçlü ve en çok satan telefonumda neden başka üreticinin donanımı kullanılıyor gibi düşüncelere neden oluyor.

Buradaki bir diğer detay ise Snapdragon işlemcilerin maliyetlerinin neredeyse her yıl artması. Bu da Samsung'un Galaxy S Ultra modellerinin satışlarından elde ettiği kârı düşürüyor. Ancak burada kullanıcıların Exynos işlemcilerine karşı olan tutumunu da biliyoruz. Bu nedenle şirket en potansiyelli telefonunda böyle bir riske girmek istemiyor.

Kullanıcılar Neden Exynos İşlemcilere Karşı Ön Yargılı?

Kullanıcıların Exynos işlemcilerine karşı olan bu ön yargısı geçmişte yaşanan bazı olaylardan kaynaklanıyor. Bunu biraz daha açarsak Güney Koreli marka amiral gemisi akıllı telefonlarında Exynos ve Snapdragon olmak üzere iki işlemci politikası uyguluyor. Hatta şubat ayında tanıtılan Galaxy S26, ABD ve Çin'de Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve dünyanın geri kalanında ise Exynos 2600 işlemcisinden güç alıyor.

Ancak bu durum Galaxy S Ultra serisi için geçerli değil. Zira marka 2023'te piyasaya sürdüğü Galaxy S23 Ultra'yla birlikte bu uygulamayı durdurdu. Galaxy S23 Ultra ve sonrasında çıkış yapan tüm Ultra modelleri Qualcomm işlemcilerle satışa sunuldu. Şirketin bu kararının arkasındaki neden ise telefonların Qualcomm ve Exynos versiyonları arasındaki performans farklarıydı. Yani şirketin kendi üretimi işlemciler Snapdragon yongaların performans gibi konularda gerisinde kalıyordu.

Editörün Yorumu

Samsung'un bölgelere göre değişen işlemci politikası zamanında çok eleştirildi. Ancak ben bu durumun son birkaç yılda değiştiğini düşünüyorum. Şahsi düşüncem Galaxy S27 Ultra'da kullanılacağı iddia edilen Exynos 2700'ün de kullanıcıları çok fazla üzmeyeceği yönünde. Ancak yazıda da belirttiğim üzere Exynos işlemcilerine karşı olan ön yargı nedeniyle bu durum kullanıcıların tepkisini çekebilir.