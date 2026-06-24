Türkiye'de Yılın Otomobili Renault Clio Oldu! İşte Ödül Kazanan Tüm Modeller

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2026” yarışmasının kazananı Renault Clio oldu. Yeni hatchback modeli, bu yıl 11. kez düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili organizasyonunda OGD üyesi otomotiv gazetecilerinin değerlendirmesi sonucunda listede en tepede yer almayı başardı.

Renault Clio Türkiye'de Yılın Otomobili Organizasyonunda Kaç Puan Aldı?

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11'inci kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili 2026” (TYO 2026) yarışmasının kazananı belli oldu. 67 uzman otomotiv gazetecisinin oylarıyla toplamda 3360 puan alan Renault Clio, “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçildi. Tosfed'in katkısıyla gerçekleştirilen final gecesi ve ödül töreninde, ana ödülün yanı sıra 4 farklı kategorideki birinciler ile bu yıl ilk kez verilen Jüri Özel ödülü de sahiplerini buldu.

Hangi Otomobil Kaç Puan Aldı?

Renault Clio 3360 puan BMW iX3 2770 puan Togg T10F 2550 puan Mercedes-Benz CLA 2490 puan Citroën C5 Aircross 2190 puan Hyundai Inster 2000 puan BYD SEALION 7 1390 puan

Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü İçin Kaç Model Yarıştı?

“Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının ilk etabında, Şubat 2025-Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan 33 aday otomobil yer aldı. Jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puanı alan “BMW iX3, BYD SEALION 7, Citroën C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F” modelleri ise finalde yarışmaya hak kazanmıştı.

Finale çıkan modeller; tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-performans açısından yeniden testlere tâbi tutuldu. Birinci seçilen Renault Clio, “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bültenleri, iletişim faaliyetleri ve reklamlarında kullanma hakkına sahip olacak.

Yılın Basın Lansmanı Ödülünü Hangi Marka Aldı?

Türkiye otomotiv sektöründe en başarılı marka ve modellerin değerlendirildiği yarışmada farklı kategorilerde de ödüller paylaşıldı. Yarışmada, OGD üyesi otomotiv gazetecilerinin yaptığı seçimler sonucunda “Yılın Basın Lansmanı” ödülü, EV Tech Day İzmit Fabrika etkinliği ile Hyundai’ye verildi.

Yılın Tasarımı, Premium Otomobili ve İnovatif Projesi Ödülleri Hangi Modele Verildi?

Renault Clio, büyük ödülü kazanmış olsa da organizasyonun bir diğer yıldızı da hiç kuşkusuz BMW iX3 oldu. BMW'nin kompakt elektrikli SUV modeli, 3 ödüle layık görülerek büyük bir başarıya imza attı. BMW'nin yeni Neu Klasse tasarım felsefesini benimseyen iX3, düzenlenen organizasyonda “Yılın Tasarımı” ödülü BMW iX3’e layık görüldü.

Bunun yanı sıra Panoramic Vision olarak adlandırılan iç mekanda ön camın altında boydan boya uzanan dijital ekran ile “Yılın İnovatif Projesi” ödülünü de BMW iX3 kazandı. “Yılın Premium Otomobili” kategorisinde de kazanan değişmedi ve yine BMW iX3 modeli ödülün sahibi olmayı başardı. Bu yıl ilk kez yarışmaya dahil edilen “Jüri Özel Ödülü”TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı layık görüldü.

Editörün Yorumu

Yeni Renault Clio, şubat ayında ülkemizde yollara çıkmıştı. Satışa çıktığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören model, en çok satılan modeller arasında da zirvede yer alıyor. Tasarımı ile büyük ilgi çeken model, 115 beygir güç üretebilen 1,2 litrelik motoru ile oldukça sevilmiş görünüyor. OGD tarafından verilen Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü de müşterilerin ilgisini doğruluyor gibi görünüyor.

Organizasyonun bir diğer yıldızı ise kuşkusuz BMW iX3 oldu. BMW'nin elektrikli SUV modeli, Yılın Otomobili dışındaki tüm ödülleri topladı. Diğer yandan yerli Togg T10F ise T10X'in aksine üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı. Bilindiği gibi Togg T10X, 2024 yılında Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünü evine götürmeyi başarmıştı. Aynı platform üzerinde yükselen T10F'in ise artık yüzünün eskimeye başladığını söyleyebiliriz.