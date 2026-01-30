Yeni Bentley Continental GT S Tanıtıldı! 671 Beygir ve Dahası

Bentley, 2026 model Continental GT S ve üstü açık versiyonu GTC S'in tanıtımı gerçekleştirdi. Giriş seviyesi GT ile daha çok performansı ile öne çıkan Speed modelleri arasındaki boşluğu dolduracak olan bu yeni model, motor gücü ve sürüş açısından önemli avantajlarla birlikte geliyor.

2026 Continental GT S Özellikleri

Yeni Bentley Continental GT S, 671 beygir gücü üretebilen çift turboşarjlı hibrit V8 motorla birlikte geliyor. Bu, aracın hem yüksek hızlara ulaşmasını hem de çok daha güçlü bir şekilde yol almasına olanak tanıyor. Arabanın standart modele göre çok daha agresif bir dokunuş katan motor sesi çıkardığı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Bentley, Speed ve Mulliner gibi hızlı ve pahalı modellerine eklediği Performance Active Chassis sistemini Bentley Continental GT S'e de ekledi. Bu sistem, arabanın özellikle virajlarda sağa yola yatmasını engelleyerek çok daha sağlam bir tutuş elde etmenize yardımcı oluyor. Böylece standart modele göre daha hızlı ve güvenli dönüşler yapılabiliyor.

Düz yoldaki hızı bakımından standart modelle benzer bir sonuç ortaya koysa da daha kontrollü manevra yapabiliyor. İlginç bir şekilde bu modelde daha karanlık ve agresif bir tasarım benimsendiği görülüyor. Farlar ve stop lambaları daha koyu bir görünüme kavuşturuldu. Izgara ve tamponun alt kısımlarında parlak detaylar kolaylıkla fark edilebiliyor.

2026 Continental GT S'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bentley, pek çok özelliği belli olan Continental GT S ve GTC S modellerinin fiyatlarını henüz açıklığa kavuşturmadı ancak GT S'in 275 bin dolar (11 milyon 962 bin 472 TL), üstü açık model GTC S'in 300 bin dolar (13 milyon 50 bin TL) civarında bir başlangıç fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği söyleniyor.