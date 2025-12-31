Yeni IMEI kayıt ücreti belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2026 için uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olması bekleniyordu. Ancak, Cumhurbaşkanı kararı ile söz konusu oran yüzde 18,95 olarak belirlendi. Bu doğrultuda 2026 IMEI kayıt ücreti 54.257,85 TL olarak belirlendi.

Yeni IMEI Kayıt Ücreti Belli Oldu

2026 IMEI kayıt ücreti, 45.614 TL'den 54.257,85 TL'ye çıktı.

