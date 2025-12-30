100 Bin TL’ye Satılan iPhone 17 Pro’da Kullanıcıları Çıldırtan Hata!

Apple’ın geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü iPhone 17 serisi, akıllı telefon dünyasında büyük ilgi görmesine rağmen kullanıcı şikâyetleriyle de gündemden düşmüyor. Özellikle yazılım kaynaklı sorunlar Apple’ın resmi destek forumlarında sıkça dile getiriliyor.

Son olarak yeni bir problem daha ortaya çıktı. Öyle ki iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max sahipleri cihazlarının hoparlörlerinden rahatsız edici sesler geldiğine dair şikayetlerde bulunmaya başladı. İşte ayrıntılar...

iPhone 17 Pro / Pro Max'te Hoparlör Sorunu Başladı

Reddit ve Apple Destek Topluluğu’nda yapılan paylaşımlara göre bazı kullanıcılar, akıllı telefon şarjdayken cihazın hoparlöründen eski bir radyoya benzer şekilde cızırtı sesleri geldiğini öne sürüyor. Kullanıcıların büyük çoğunluğu bu sesin kolay şekilde fark edilebilecek seviyede olduğunu belirtirken, yalnızca dikkatli dinlendiğinde duyulabildiğini ifade edenler de var.

Öte yandan iPhone şarja bağlı değilken de zaman zaman benzer bir sesin duyulabildiği belirtiliyor. Ancak bunun oldukça nadir yaşandığı ifade ediliyor. Kullanıcılar ayrıca sorunun yalnızca kabloyla şarj sırasında değil, MagSafe ile şarj edilirken de ortaya çıktığını paylaşıyor. Şarj işlemi sonlandırıldığında ise sesin tamamen kaybolduğu söyleniyor.

Öte taraftan bazı iPhone 17 Pro kullanıcıları bu problem nedeniyle cihazlarını yenisiyle değiştirmelerine rağmen aynı sorunla tekrar karşılaştıklarını dile getiriyor. Görünen o ki yazılım kaynaklı bir hata söz konusu.

Apple'ın Sorundan Haberi Var

Şimdiye kadar birçok kullanıcının Apple destek ekibiyle iletişime geçerek bu sorun için şikayette bulunduğu ve şirketin hatayı çözebilmek için çalışmalara başladığı belirtiliyor. Ne zaman çözüleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Gözler teknoloji devinde.

