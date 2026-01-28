Yeni Mini Countryman, 500 KM Menzil Sınırını Aşacak!

Mini, elektrikli Countryman E ve SE modelleri için yapılan teknik güncellemenin detaylarını paylaştı. Çok yakın bir zamanda yollarda görülmeye başlanacak araba, tasarım değişiklikten ziyade performans odaklı bir değişim sürecinden geçti. Batarya kapasitesinde de önemli artış yaşanan modeller, 500 kilometre menzilin üzerine çıkacak.

2026 Model Mini Countryman'in Özellikleri Nasıl Olacak?

2026 model Mini Countryman'in batarya kapasitesinde küçük bir artış olacak. Yeni batarya ile birlikte kapasite 64,6 kWh'tan 65,2 kWh'a yükselecek. Asıl fark, menzil tarafında hissedilecek. Tek motorlu Countryman E, WLTP standartlarına göre 39 kilometre artışla 501 kilometre menzil sunacak. Çift motorlu Countryman SE modeli ise sadece 35 kilometre artış görecek. Bu da 467 kilometre menzil sunacağı anlamına geliyor.

Menzildeki artış sadece batarya boyutundan değil, kullanılan bileşenlerden kaynaklanıyor. Mini, enerji verimliliğini daha da arttırmak amacıyla yeni silisyum karbür (SiC) invertör entegre ettiğini belirtti. Bu artışlar ne yazık ki güç veya şarj hızı için geçerli değil. Bu kısım, önceki modelle aynı kalmaya devam ediyor.

Countryman E modeli, 150 kW (204 beygir gücü) ve 250 Nm tork üreten motorla gelecek. 0-100 km/sa hıza ise 8,6 saniyede ulaşacak. Countryman SE modeli, 230 kW (313 beygir gücü) ve 494 Nm tork üreten motora sahip olacak. 0-100 km/sa hıza 5,6 saniyede çıkacak.

Araba, 130 kW DC hızlı şarj desteği sunacak. Yüzde 10'dan 80 seviyesine gelmesi hâlâ 30 dakikanın altında bir süre alıyor. Yeni modeller, Mart 2026'da Avrupa'da satışa sunulacak. Diğer pazarlara ne zaman geleceği şimdilik belirsizliğini korusa da bunun Avrupa ile yakın bir zamana denk gelmesi bekleniyor.