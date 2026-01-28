1100 Beygirlik Arazi Canavarı Tanıtıldı! Engel Tanımıyor

Genesis, yeni arazi canavarını tanıttı. X Skorpio olarak adlandırılan bu konsept araba, en zorlu arazi koşulları altında bile inanılmaz bir performans sergilemeyi başaracak şekilde tasarlandı. Güçlü motoru ve yüksek çekiş gücü sayesinde önüne çıkan hemen hemen her türlü engeli rahatlıkla aşma potansiyeli taşıyor.

X Skorpio Özellikleri

X Skorpio, arazi koşullarına rahat uyum sağlaması adına 40 inçlik devasa lastiklerle donatıldı. Araçta ani tork artışlarında jantın lastiğin içinde boşa dönmesini önleyip düşük hava basıncında lastiğin atmasını engelleyen 18 inçlik beadlock jantlar tercih edildi. Ayrıca zorlu arazi koşullarında hem performans hem güvenlik açısından kritik önem taşıyan Brembo Motorsport fren sistemi içeriyor.

Aracın hangi amaçla tasarlandığını göz önünde bulunduracak olursak yerden yükseklik seviyesinin oldukça ideal olduğunu söylemek mümkün. Hatta bu yükseklik sayesinde çölde bile sarsılmadan ilerlemek mümkün hâle geliyor. Bu arada aracın hem ismi hem tasarımı siyah akrepten geliyor.

Yeni arabanın dış tasarımına baktığımızda tıpkı akrebin iskeletini anımsattığını görmek mümkün. Bu parçalara ayrılmış tasarım, hasar gören parçaların kolay bir şekilde değiştirilmesine olanak tanıyor. Bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise aydınlatma sistemi. İki çizgili LED tasarım, tüm aracı çevreliyor. Öte yandan gece sürüşleri için 32 adet ek ışık mevcut.

Dışı çok vahşi bir görünüme sahip olabilir ancak içi sizi bambaşka bir dünyaya götürüyor. Özel dikişli derilerin kullanıldığı otomobilde gösterge paneli doğrudan direksiyonun üzerine yerleştirildi.V8 motoru sayesinde 1100 beygir gücü ve 1152 Nm tork üreten bu canavarın henüz seri üretime geçip geçmeyeceği belli değil ancak aktarılan bilgilere göre markanın en azından yakın zamanda böyle bir planı bulunmuyor. Yine de Magma alt markası ile gelecekte bu tarza odaklanabilir.