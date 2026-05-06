Motorola'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! 144Hz AMOLED Ekranı Var

Motorola, Edge 70 Pro+ isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Edge 70 Pro+'ın tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

Motorola Edge 70 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın mayıs ayının sonuna doğru tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Motorola Edge 70 Pro, 2026 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Edge 70 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın 410 dolar civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 18 bin 546 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 37 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Dimensity 8500 Extreme

RAM: 16 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Edge 70 Pro+'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Motorola'nın yeni telefonunda Dimensity 8500 Extreme işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu oyunların yanı sıra PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun da sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 Extreme, Edge 70 Pro'da da tercih edilmişti. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu arada Edge 60 Pro'da Dimensity 8350 Extreme bulunuyor. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Edge 70 Pro+'ın ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Motorola Edge 60 Pro'da 6,8 inç ekran boyutu, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 5.200 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Edge 70 Pro'nun ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 5.200 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada AMOLED, çok canlı renklere sahip.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapikseç özünürlüğünde ana kamera ve 50 megapikseç özünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Üçüncü kameranın çözünürlüğü ise henüz belli değil. Bu arada ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde 50 megapiksel kamera mevcut.

Edge 70 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Bu arada ultra geniş açılı kamera manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Cihaz ayrıca 4K çözünürlüğünde video kaydedebiliyor.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz veya üzeri bir yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor. Bu arada AMOLED çok canlı renklere sahip olduğu için telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor. Cihazın ayrıca çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim.