2026 Oscar Ödülleri'nin Adayları Açıklandı
2026 Oscar Ödülleri'nin adayları açıklığa kavuştu. En çok aday gösterilen filmlerden biri, One Battle After Another oldu. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- 2026 Oscar Ödülleri'nin adayları netlik kazandı.
- Bu yıl en çok aday gösterilen filmler arasında One Battle After Another ve Hamnet yer aldı.
- 98. Akademi Ödülleri'nde en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi kadın oyuncu gibi pek çok kategori bulunuyor.
2026 yılının Oscar Ödülleri için aday listesi açıklandı. Çok çeşitli kategorilerde son derece iddialı yapımlarla birlikte sergilediği performansla seyircilerin gönlünde taht kurmayı başaran çok önemli isimler aday olarak gösterildi. Bu yıl düzenlenecek olan 98. Akademi Ödülleri'nün adayları seçim yapmayı oldukça zorlaştırıyor.
2026 Oscar Ödülleri'nin Adayları
Bu yıl Oscar Ödülleri'ne en çok aday gösterilen filmlerin arasında başrolünde Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı One Battle After Another ile oyuncu kadrosunda Jessie Buckley ve Paul Mescal gibi isimlerin olduğu Hamnet bulunuyor. Çeşitli kategorilerde aday gösterilen filmler ve oyuncular, kolay bir seçim olmayacağını gözler önüne seriyor.
En İyi Film
- Train Dreams
- The Secret Agent
- Sinners
- Sentimental Value
- One Battle After Another
- Marty Supreme
- Hamnet
- Frankenstein
- F1
- Bugonia
En İyi Özgün Senaryo
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Blue Moon
- Sentimental Value
- Sinners
En İyi Kadın Oyuncu
- Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)
- Renate Reinsve (Sentimental Value)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Emma Stone (Bugonia)
En İyi Erkek Oyuncu
- Michael B. Jordan (Sinners)
- Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
- Wagner Moura (The Secret Agent)
- Timothee Chalamet (Marty Supreme)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Sean Penn (One Battle After Another)
- Benicio Del Toro (One Battle After Another)
- Stellan Skarsgard (Sentimental Value)
- Jacob Elordi, (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Sinners)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Elle Fanning (Sentimental Value)
- Teyana Taylor (One Battle After Another)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
- Wunmi Mosaku (Sinners)
- Amy Madigan (Weapons)
En İyi Oyuncu Kadrosu
- One Battle After Another
- Hamnet
- Sinners
- Marty Supreme
- The Secret Agent
En İyi Uyarlama
- One Battle After Another
- Hamnet
- Frankenstein
- Train Dreams
- Bugonia
En İyi Uluslararası Film
- The Voice of Hind Rajab
- The Secret Agent
- Sirat
- Sentimental Value
- It Was Just an Accident
En İyi Belgesel Filmi
- The Perfect Neighbor
- The Alabama Solution
- Mr. Nobody Against Putin
- Come See Me In the Good Light
- Cutting Through Rocks
En İyi Kısa Belgesel
- Perfectly A Strangeness
- The Devil Is Busy
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
En İyi Kısa Animasyon
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- Butterfly
- The Three Sisters
- Forevergreen
En İyi Makyaj
- The Ugly Stepsister
- Kokuho
- The Smashing Machine
- Sinners
- Frankenstein
En İyi Kostüm Tasarımı
- Hamnet
- Frankenstein
- Avatar: Fire and Ash
- Sinners
- Marty Supreme
En İyi Sinematografi
- One Battle After Another
- Frankenstein
- Sinners
- Marty Supreme
En İyi Ses
- One Battle After Another
- Frankenstein
- Sirat
- Sinners
- F1
En İyi Kısa Canlı Aksiyon Filmi
- Jane Austen's Period Drama
- Two People Exchanging Saliva
- A Friend of Dorothy
- The Singers
- Butcher's Stain
En İyi Film Kurgusu
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- F1
- Sentimental Value
- Sinners
Netflix'te Yayınlanacak Yeni Türk Dizileri Duyuruldu
Netflix'te 2026 yılında hangi Türk dizilerinin yayınlanacağı netlik kazandı. Bu yılın ilerleyen günlerinde pek çok dizi geliyor. İşte ayrıntılar!
En İyi Görsel Efekt
- The Lost Bus
- Avatar: Fire and Ash
- Sinners
- Jurassic World Rebirth
- F1