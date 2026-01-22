2026 Oscar Ödülleri'nin Adayları Açıklandı

2026 yılının Oscar Ödülleri için aday listesi açıklandı. Çok çeşitli kategorilerde son derece iddialı yapımlarla birlikte sergilediği performansla seyircilerin gönlünde taht kurmayı başaran çok önemli isimler aday olarak gösterildi. Bu yıl düzenlenecek olan 98. Akademi Ödülleri'nün adayları seçim yapmayı oldukça zorlaştırıyor.

2026 Oscar Ödülleri'nin Adayları

Bu yıl Oscar Ödülleri'ne en çok aday gösterilen filmlerin arasında başrolünde Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı One Battle After Another ile oyuncu kadrosunda Jessie Buckley ve Paul Mescal gibi isimlerin olduğu Hamnet bulunuyor. Çeşitli kategorilerde aday gösterilen filmler ve oyuncular, kolay bir seçim olmayacağını gözler önüne seriyor.

En İyi Film

Train Dreams

The Secret Agent

Sinners

Sentimental Value

One Battle After Another

Marty Supreme

Hamnet

Frankenstein

F1

Bugonia

En İyi Özgün Senaryo

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Blue Moon

Sentimental Value

Sinners

En İyi Kadın Oyuncu

Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Jessie Buckley (Hamnet)

Emma Stone (Bugonia)

En İyi Erkek Oyuncu

Michael B. Jordan (Sinners)

Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)

Wagner Moura (The Secret Agent)

Timothee Chalamet (Marty Supreme)

Ethan Hawke (Blue Moon)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Sean Penn (One Battle After Another)

Benicio Del Toro (One Battle After Another)

Stellan Skarsgard (Sentimental Value)

Jacob Elordi, (Frankenstein)

Delroy Lindo (Sinners)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Elle Fanning (Sentimental Value)

Teyana Taylor (One Battle After Another)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Wunmi Mosaku (Sinners)

Amy Madigan (Weapons)

En İyi Oyuncu Kadrosu

One Battle After Another

Hamnet

Sinners

Marty Supreme

The Secret Agent

En İyi Uyarlama

One Battle After Another

Hamnet

Frankenstein

Train Dreams

Bugonia

En İyi Uluslararası Film

The Voice of Hind Rajab

The Secret Agent

Sirat

Sentimental Value

It Was Just an Accident

En İyi Belgesel Filmi

The Perfect Neighbor

The Alabama Solution

Mr. Nobody Against Putin

Come See Me In the Good Light

Cutting Through Rocks

En İyi Kısa Belgesel

Perfectly A Strangeness

The Devil Is Busy

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

En İyi Kısa Animasyon

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

Butterfly

The Three Sisters

Forevergreen

En İyi Makyaj

The Ugly Stepsister

Kokuho

The Smashing Machine

Sinners

Frankenstein

En İyi Kostüm Tasarımı

Hamnet

Frankenstein

Avatar: Fire and Ash

Sinners

Marty Supreme

En İyi Sinematografi

One Battle After Another

Frankenstein

Sinners

Marty Supreme

En İyi Ses

One Battle After Another

Frankenstein

Sirat

Sinners

F1

En İyi Kısa Canlı Aksiyon Filmi

Jane Austen's Period Drama

Two People Exchanging Saliva

A Friend of Dorothy

The Singers

Butcher's Stain

En İyi Film Kurgusu

Marty Supreme

One Battle After Another

F1

Sentimental Value

Sinners

En İyi Görsel Efekt