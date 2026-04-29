2.340 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Need for Speed Oyununu Kaçırmayın!

Yarış türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya başladı. Epic Games mağazasında başlayan kampanya kapsamında Need for Speed Heat'in Deluxe sürümü indirime girdi. Eğlenceli vakit geçirilmesine yardım eden oyunu şu anda çok ucuza satın alabilirsiniz. Peki, Need for Speed Heat kaç TL oldu?

Need for Speed Heat'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games mağazasında Need for Speed Heat'in Deluxe sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Need for Speed Heat'in Deluxe sürümü 2.600 TL yerine 260 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya, 7 Mayıs 2026 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.

Oyun şu anda Steam'de de yüzde 90 oranında indirime girdi. Deluxe sürümü Steam'de 69.99 dolardan (3.154 TL) 6.99 dolara (315 TL) düştü. İki mağazadaki fiyatları karşılaştırdığımızda Need for Speed Heat Deluxe Edition'ı Epic Games mağazası üzerinden satın almak çok daha mantıklı.

Need for Speed Heat'in Fragmanı Nasıl İzlenir?

Need for Speed Heat Nasıl Bir Oyun?

Yarış türünde bir oyun olan Need for Speed Heat, Palm City isimli kurgusal bir şehirde geçiyor. Açık dünyaya sahip yapım, sokak yarışlarına odaklanıyor. Yarışlara katılıp para kazanabiliyor ve bu para ile aracımızı modifye edebiliyoruz. Araç özelleştirme sisteminin oldukça detaylı olduğunu belirtelim.

Modifiye sayesinde otomobil hem daha yüksek performans sunuyor hem de daah etkileyici bir görünüme kavuşuyor. Bu sistem, oyunun çok daha keyifli hâle gelmesini sağlıyor. Oyunda gece ve gündüz sistemi mevcut. İster gündüz ister gece rakiplerimizle yarışabiliyoruz. Gece yarışlarında polis kovalamacaları da yer alıyor.

Ghost Games tarafından geliştirilen oyun, 2019 yılında piyasaya sürüldü. Satışa sunulduğu döneme göre kaliteli grafiklere sahip olan yapım, Epic Games mağazasında 5 üzerinden 4,7 puana sahip. 72 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki en son incelemeleri ise çok olumlu durumda. Bu arada oyunun yayıncılığını Electronic Arts'ı üstleniyor.

Need for Speed Heat'i Kimler Sever?

Eğer yarış türündeki oyunları seviyorsanız muhtemelen Need for Speed Heat'i de seveceksiniz. Yarış atmosferini çok başarılı şekilde yansıtan bu oyunda detaylı modifiye sistemi de bulunuyor. Dolayısıyla oyunlarda araba özelleştirme işlemini seven oyuncular da Need for Speed Heat'i beğenecektir.

Need for Speed Heat'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD FX-6350 / Intel Core i5-3570

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon 7970 / AMD Radeon R9 280x / NVIDIA GeForce GTX 760

DirectX: Sürüm 11

Need for Speed Heat'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Ryzen 3 1300X / Intel Core i7-4790

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 / NVIDIA GeForce GTX 1060

DirectX: Sürüm 11

Need for Speed Heat Kaç GB?

Need for Speed Heat'in bilgisayara yüklenebilmesi için en az 50 GB depolama alanı gerekiyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu program ile bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilirsiniz ve böylece kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Need for Speed serisini seven biri olarak Need for Speed Heat'i daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Need for Speed Heat, bence etkileyici atmosferi ve basit oynanışı nedeniyle en iyi yarış oyunlarından biri. Oyundaki modifiye sisteminin de çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu sistem, oyunda daha keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı.