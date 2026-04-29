PlayStation'da Ayda 1 Kez İnternete Bağlanmak Zorunda Kalacaksınız

Sony, PlayStation için DRM (Dijital Haklar Yönetimi) politikasında büyük bir değişikliğe gidiyor. Bu doğrultuda mevcut oyuncuların artık belirli aralıklarla internete bağlanması gerekiyor. Güncelleme sonrasında geçerli hâle gelen bu durum, PlayStation kullanıcıları için yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor.

PlayStation'da Ne Kadar Sürede Bir İnternete Bağlanılacak?

Sony'nin yeni DRM politikası, oyun konsolunda her ay en az bir defa internete bağlanmayı gerektiriyor. Şirketin bu düzenlemesi şu an Mart 2026'dan sonra satın alınan ve yüklenen oyunları kapsıyor gibi görünüyor. Kütüphanede mevcut eski oyunlar ise şimdilik internet bağlantısı gerektirmiyor. Tabii, bunun ileride değişip değişmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

PlayStation'da Hiç İnternete Bağlanılmadığında Ne Olacak?

PlayStation'da eğer en az 30 günde bir internete bağlanma gereksinimini karşılamazsanız satın aldığınız oyunlar kilitlenecek. Bu işlem sadece lisans doğrulaması yapmak için gerekiyor. Dolayısıyla oyunlarınız üzerinde kalıcı etkisi bulunmuyor. Bir oyuna erişiminiz sona ererse bile daha sonra internete yeniden bağlanarak o oyunu özgürce oynamaya devam edebiliyorsunuz.

PlayStation'da Lisans Doğrulama Süresi Nasıl Öğrenilir?

Bu, hangi platformun kullanıldığına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. PlayStation 4 kullanıcıları, oyunun sayfasından kalan süre şeklinde bir geri sayım görebiliyor ama PlayStation 5'te bu geri sayıma rastlanmadı. Bu platformda geri sayım işlemi tamamen arka planda gerçekleşiyor. Geri sayım sona erdikten sonra ise oyun da hata verip kapanıyor.

Sony, Son DRM Hamlesiyle Kendiyle mi Çelişiyor?

Aslına bakacak olursanız bu yöntemi ilk uygulayan isim Sony değil. Xbox da 2013 yılında benzer bir lisans doğrulama yöntemine başvurmuştu. Ne var ki Sony, bu durumu fırsat bilip Xbox'ın aleyhinde ifadeler kullanmıştı. Geçmişte bu durumu alay konusu hâline getiren Sony, şimdi aynı yolu izleyerek bir çelişki yaratmış durumda.

Editörün Yorumu

Sony'nin yeni DRM politikasının kalıcı olup olmayacağı şimdilik belli değil. O yüzden yorum yapmak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Tabii, Sony'nin gerçekten de bunu geniş kapsamlı olarak hayata geçirme planı olduğunu varsayarsak bunun oyuncular tarafından ne kadar büyük tepki göreceğini aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Oyuncular, bu adımın geri alınması için elinden gelenin fazlasını yapacaktır.