15.000 mAh Kapasiteli Uygun Fiyatlı Powerbank Geliyor! 120W Hızlı Şarj Desteği Var

Akıllı telefonlar arasındaki ekran ve işlemci yarışları hız kesmeden devam ederken, mobil cihazların günlük enerji tüketimi de ciddi oranda artıyor. Tam da bu nokta da kullanıcılar yüksek kapasiteli powerbanklere eskisinden daha sık ihtiyaç duyuyor.

OnePlus, bu ihtiyaca cevap vermek adına, yeni oyuncu telefonu Ace 6 Ultra'yı tanıttığı lansman etkinliğinde, 120W SuperVOOC Powerk'i de kullanıcıların beğenisine sundu. Şirket, yüksek pil kapasitesini ve uygun fiyatı bu yeni taşınabilir güç istasyonunda birleştiriyor.

OnePlus SuperVOOC Powerbank Özellikleri

Pil Kapasitesi : 15.000 mAh

: 15.000 mAh Hızlı Şarj : 120W

: 120W Hızlı Şarj Protokolleri : UFCS, QC ve PD

: UFCS, QC ve PD Portlar: USB-A ve USB-C

OnePlus SuperVOOC Powerbank'in Bataryası Kaç mAh?

OnePlus SuperVOOC PowerBank'in en dikkat çeken özelliği, günlük kullanım için oldukça ideal 15.000 mAh'lik yüksek pil kapasitesi. Bu pil kapasitesi, güncel akıllı telefonları kolaylıkla birden fazla şarj edebiliyor.

Pil hacmi bu kadar büyük olmasına rağmen, cihazın fiziksel boyutu şaşırtıcı derece de minimal. Şirket, bir önceki 100W destekli güç istasyonlarına kıyasla powerbankin ölçülerini yüzde 30 oranında küçültümüş.

Cihaz, sadece 105 milimetre uzunluğa ve yaklaşık 310 gram ağırlığa sahip. Böylece powerbanki, rahatça cebinizde veya çantanızda taşıyabiliyorsunuz.

OnePlus SuperVOOC Powerbank'in Bağlantı Özellikleri Neler?

OnePlus SuperVOOC'un bir diğer dikkat çeken özelliği ise 120W maksimum güç çıkışı. Bu sayede cihaz, 120W'a kadar hızlı şarjı destekleyebiliyor. Ayrıca, UFCS, QC ve PD gibi hızlı şarj protokollerini de destekliyor. Böylece, akıllı cihazlarınızı çok hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz.

Cihaz panelinin üzerinde standart bir adet USB-A ve USB-C portu bulunuyor. Her iki bağlantı noktası da tekil kullanımlarda 11V/10.95A akım değerlerine ulaşabiliyor.

OnePlus SuperVOOC Powerbank'in Pil Güvenlik Özellikleri Neler?

Böylesine yüksek bir elektrik akımını küçük bir alanda yönetmek ciddi güvenlik önlemleri gerektiriyor. OnePlus, kullanıcı güvenliğini sağlamak için yeni powerbankin bataryasında üst düzey bir termal koruma sistemi kullanmış.

Cihaz, akıllı sensörleri sayesinde şarj esnasında oluşabilecek aşırı ısınma, kısa devre veya voltaj dalgalanmalarına karşı gücü anında kesiyor. Batarya ömrünü korumak için de powerbankin sağladığı akımı seviyesi, bağlanan cihaza göre anlık olarak optimize ediliyor. Böylece akıllı saatleriniz veya kablosuz kulaklıklarınız gibi çok düşük akım çeken cihazlarınızı da bu güç istasyonuyla risk almadan şarj edebilirsiniz.

OnePlus SuperVOOC Powerbank Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus SuperVOOC, şu an için yalnızca Çin'de satışa sunuldu. Cihazın, küresel pazarda ve Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı hakkında ise şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. OnePlus'ın ülkemizde birçok telefon modeli satılsa da resmi olarak satışta olan bir powerbank modeli bulunmuyor. Bu sebeple, cihazın Türkiye'de satışa sunulmayacağını düşünüyoruz.

OnePlus SuperVOOC Powerbank'in Fiyatı Ne Kadar?

OnePlus SuperVOOC, Çin pazarında 299 yuan (yaklaşık 44 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel döviz kuruyla 1976 TL'ye tekabül ediyor.

Editörün Yorumu

Günümüz de akıllı telefonların batarya kapasiteleri her ne kadar artsa da kullandıkları güçlü işlemciler ve ekranlar sebebiyle güç tüketimleri de artıyor. Bu da kullanıcıların powerbanklere duyduğu ihtiyacı artırıyor. Aktif olarak powerbank kullanan biri olarak, 10.000 mAh bile yeterli olurken, SuperVOOC'un sunduğu 15.000 mAh batarya kapasitesi günlük şarj ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Batarya kapasitesinin yüksek olması, powerbankin iyi olduğunun bir göstergesi olmadığınıda hatırlatalım. Bir powerbankin güvenliği bana göre her zaman pil kapasitesinden daha önemlidir. Çünkü kalitesiz bir powerbank, ısınma ve patlama riski yaratabilir. Bu da kullancının ciddi şekilde yaralanmasına yol açabilir. SuperVOOC sunduğu pil güvenliği sayesinde bu riskleri önüne geçiyor ve kullanıcıyı güvence altına alıyor.