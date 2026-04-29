Mobil İşlemci Pazarında Dengeler Değişiyor! Samsung ve Apple Hızlandı

Akıllı telefon pazarına dair analizleriyle bilinen Counterpoint Research, kısa süre önce en büyük üreticileri açıklamasının ardından şimdi de en büyük mobil işlemci üreticilerini paylaştı. Yayınlanan veriler, sektördeki rekabetin ne kadar rekabetçi olduğunu gözler önüne sererken Samsung ve Apple'ın bu alanda önemli bir büyüme kaydettiğini de ortaya koyuyor. İşte ayrıntılar...

En Büyük Akıllı Telefon İşlemcisi Üreticileri Netleşti

MediaTek: %33 Qualcomm: %24 Apple: %19 Unisoc: %13 Samsung: %7 Diğerleri: %5

2026’nın ilk çeyreği itibarıyla akıllı telefonlarda kullanılan işlemcilerin dağılımına baktığımızda MediaTek’in yüzde 33 pazar payıyla lider konumda olduğunu görüyoruz. Ancak bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 38 seviyesindeydi. Bu da şirketin pazar payında ciddi bir düşüş yaşandığını ortaya koyuyor.

MediaTek, özellikle giriş ve orta segmentte öne çıkıyor. Her ne kadar amiral gemisi telefonlarda da yer alsa da asıl gücünü daha çok bu segmentlerden alıyor. Özellikle bütçe dostu modellerin büyük bir kısmında MediaTek işlemciler tercih ediliyor. Bu popülerlik de şirketi lider konumda tutuyor.

Öte yandan Qualcomm ise yüzde 24 pazar payıyla ikinci sırada yer alıyor. Pazar payı geçen yıla göre yüzde 3 düşen şirket, özellikle amiral gemisi telefonlarda güçlü bir konumda. Giriş ve orta segmentte ise MediaTek’e kıyasla biraz daha geri planda kalıyor. Qualcomm bu segmentlerde Snapdragon 4 ve 6 serisiyle varlık gösterse de bu alanda üreticilerin tercihi genelde MediaTek’ten yana oluyor.

Bu arada Apple’ı yüzde 19 pazar payıyla üçüncü sırada görüyoruz. Şirketin pazar payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 15 seviyesindeydi. Buna göre dikkat çekici bir artış söz konusu. Apple, iPhone işlemcilerini kendi geliştirdiği için iPhone satışlarındaki yükseliş doğrudan işlemci pazar payına da yansıyor.

Özellikle son çıkan iPhone 17 serisi, tasarımı ve Pro modellerde sunulan turuncu renk seçeneğiyle büyük ilgi gördü ve satış rekorları kırdı. Bu da Apple’ın en büyük mobil işlemci üreticileri arasındaki payını artırmasını sağladı.

Öte yandan genellikle çok ucuz telefonlarda karşımıza çıkan Unisoc ise yüzde 13 pazar payıyla dördüncü sırada yer alırken onu yüzde 7 ile Samsung takip ediyor. Samsung’un geçen yıl yüzde 5 olan pazar payının bir yılda yüzde 2 artmış olması da gözlerden kaçmıyor.

Bu artış, Güney Koreli şirket için önemli bir başarı. Bu başarının arkasında ise Exynos 2600 işlemcisinden güç alan Galaxy S26 ve S26+ modellerinin güçlü satış performansı bulunuyor. Ayrıca Galaxy A37 ve Galaxy A57 gibi bütçe dostu modellerin de bu yükselişte payı olduğu söylenebilir.

Samsung’un önümüzdeki dönemlerde Exynos işlemcilere daha fazla ağırlık vereceği konuşuluyor. Bu doğrultuda şirketin işlemci pazarındaki payını daha da artırması muhtemel. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

Qualcomm ve MediaTek’in yıllardır olduğu gibi son çeyrekte de lider olmasına şaşırmadım. Ancak Samsung ve Apple gibi daha düşük pazar payına sahip üreticilerin son dönemlerde ciddi bir yükseliş yakalaması dikkat çekiyor. Hatta Qualcomm ve MediaTek tarafındaki gerilemenin arkasında da büyük ölçüde bu iki şirketin büyümesi yatıyor. Görünüşe göre ilerleyen zamanlarda rekabet daha da kızışacak.