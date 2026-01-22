Netflix'te Yayınlanacak Yeni Türk Dizileri Duyuruldu

Netflix Türkiye, 2026 yılının ilerleyen döneminde yayınlanacak olan yerli orijinal dizileri duyurduğu bir video yayınladı. Bu videoda büyük bir merakla beklenen pek çok Türk dizisinin yeni sezonu da yer aldı. Görünüşe bakılacak olursa çok yakın zamanda izleyicileri ekran başına kilitleyecek yapımlar yayına alınacak.

Bu Yıl Netflix'te Hangi Türk Dizileri Yayınlanacak?

Ayrılık da Sevdaya Dahil

Bir Başkadır (2. Sezon)

Masumiyet Müzesi

Kimler Geldi Kimler Geçti (3. Sezon)

Mezarlık (3. Sezon)

Organize İşler: Karun Hazinesi

Seni Tanıyorum

Sonra Gözler Görür

Zeytin Ağacı (3. Sezon)

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube hesabı üzerinden paylaştığı videoya göre 2026 yılında yayınlanacak dizilerden biri, Ayrılık da Sevdaya Dahil olacak. Bu dizi, küçük lokantasını ayakta tutmaya devam etmeye çalışan Afife ile Kemal'in arasındaki imkânsız aşkı merkezine alacak. Dizinin başrollerini İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem ve Yasemin Kay Allen paylaşacak.

Bu yıl ayrıca 2020 yılından bu yana yeni sezonu hakkında hiçbir paylaşımda bulunulmayan Bir Başkadır'ın ikinci sezonu yayınlanacak. Bu dizi, ilk sezonda kültürel ve ekonomik yönden toplumun farklı kesimlerinin yaşamlarının kesişmesini konu alan bir yapım olarak çok ön plana çıkmıştı. Uzun bir aradan sonra yeni sezonu ile geri dönüş yapacak.

Masumiyet Müzesi, 13 Şubat 2026 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Dizinin başrolünü Selahattin Paşalı üstlenecek. Kimler Geldi Kimler Geçti'nin üçüncü sezonu da yıl içinde seyircilerle buluşturulacak. Önümüzdeki süreçte ayrıca Birce Akalay, Olgun Toker ve Şehsuvar Aktaş gibi oyuncuların yer aldığı Mezarlık'ın yeni sezonu da yayına alınarak izleyicilerle buluşturulacak.