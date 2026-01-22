Netflix'te Yayınlanacak Yeni Türk Dizileri Duyuruldu
Netflix'te 2026 yılında hangi Türk dizilerinin yayınlanacağı netlik kazandı. Bu yılın ilerleyen günlerinde pek çok dizi geliyor. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- İlk olarak 2020 yılında yayınlandıktan sonra uzun bir ara verilen Bir Başkadır'ın ikinci sezonu, 2026'da geri dönecek.
- Bu yıl Masumiyet Müzesi, Aydılık da Sevdaya Dahil, Seni Tanıyorum gibi yeni yerli orijinal diziler yayınlanacak.
- Yeni sezonla geri dönen diziler arasında Kimler Geldi Kimler Geçti ve Zeytin Ağacı gibi yapımlar olacak.
Netflix Türkiye, 2026 yılının ilerleyen döneminde yayınlanacak olan yerli orijinal dizileri duyurduğu bir video yayınladı. Bu videoda büyük bir merakla beklenen pek çok Türk dizisinin yeni sezonu da yer aldı. Görünüşe bakılacak olursa çok yakın zamanda izleyicileri ekran başına kilitleyecek yapımlar yayına alınacak.
Bu Yıl Netflix'te Hangi Türk Dizileri Yayınlanacak?
- Ayrılık da Sevdaya Dahil
- Bir Başkadır (2. Sezon)
- Masumiyet Müzesi
- Kimler Geldi Kimler Geçti (3. Sezon)
- Mezarlık (3. Sezon)
- Organize İşler: Karun Hazinesi
- Seni Tanıyorum
- Sonra Gözler Görür
- Zeytin Ağacı (3. Sezon)
Netflix Türkiye'nin resmî YouTube hesabı üzerinden paylaştığı videoya göre 2026 yılında yayınlanacak dizilerden biri, Ayrılık da Sevdaya Dahil olacak. Bu dizi, küçük lokantasını ayakta tutmaya devam etmeye çalışan Afife ile Kemal'in arasındaki imkânsız aşkı merkezine alacak. Dizinin başrollerini İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem ve Yasemin Kay Allen paylaşacak.
Bu yıl ayrıca 2020 yılından bu yana yeni sezonu hakkında hiçbir paylaşımda bulunulmayan Bir Başkadır'ın ikinci sezonu yayınlanacak. Bu dizi, ilk sezonda kültürel ve ekonomik yönden toplumun farklı kesimlerinin yaşamlarının kesişmesini konu alan bir yapım olarak çok ön plana çıkmıştı. Uzun bir aradan sonra yeni sezonu ile geri dönüş yapacak.
Masumiyet Müzesi, 13 Şubat 2026 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Dizinin başrolünü Selahattin Paşalı üstlenecek. Kimler Geldi Kimler Geçti'nin üçüncü sezonu da yıl içinde seyircilerle buluşturulacak. Önümüzdeki süreçte ayrıca Birce Akalay, Olgun Toker ve Şehsuvar Aktaş gibi oyuncuların yer aldığı Mezarlık'ın yeni sezonu da yayına alınarak izleyicilerle buluşturulacak.