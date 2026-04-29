Yeni L.A. Noire Oyunu Yolda Olabilir! Take-Two CEO'su Şaşırttı

Rockstar Games, bundan 15 yıl önce bir farklılığa giderek dedektiflik odaklı bir oyun olarak L.A. Noire'ı piyasaya sürdü. Oyun o kadar çok sevildi ki bugün bile hâlâ pek çok kişi tarafından oynanmaya devam ediliyor. Ne var ki bu popülaritesine rağmen şimdiye kadar bir devam oyunu gelmemişti ancak Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick'in açıklamasına göre bu durum yakında değişebilir.

L.A. Noire'nin Devam Oyunu mu Geliyor?

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, Las Vegas'ta düzenlenen yeni iicon etkinliğinde kendisine L.A. Noire isimli oyunun devamının gelip gelemeyeceğini soran bir kişiye "Evet" cevabını verdi. Bu net cevabıyla herkesi şaşkınlığa uğratan CEO, "Ne olacağını bilemezsiniz. Bu konu ile ilgili genel cevabımız şudur: Haklarına sahip olduğumuz tüm oyunlarla ilgili gelecekte bir şeyler yapma planımız var ama ortada henüz açıklama yapacak bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Take-Two CEO'su Zelnick'in açıklaması, Rockstar Games'in zannedildiği gibi L.A. Noire'den elini tamamen çekmediğini ortaya koydu. Rockstar Games'in şu an tüm odağına GTA 6'yı aldığını göz önünde bulunduracak olursak yakın zamanda bir L.A. Noire duyurusu görme ihtimalimiz epey düşük görünüyor ama CEO'nun da işaret ettiği üzere önünde sonunda söz konusu oyunla ilgili yeni bir şeyler ortaya konabilir.

L.A. Noire Nasıl Bir Oyun?

L.A. Noire, dedektiflik oyunları arasında konumlanıyor. Oyunda olay yerine gidiyor, ipuçlarını inceliyor, şüphelileri sorguluyorsunuz. Şüphelilerle konuşurken onların yüz ifadelerine bakıp ses tonunu iyi analzi etmeniz gerekiyor. Ayrıca sözlerinin elinizdeki kanıtlarla karşılaştırarak onun doğru mu yoksa yalan mı söylediğini belirliyorsunuz.

Oyunda aksiyon biraz geri planda. Çatışmalar var ancak bunlar basit ve tekrar eden mekaniklere dayanıyor. Yani bir GTA oyunundaki gibi kapsamlı bir çatışma sistemi beklememek gerekiyor. Bu aslında araya biraz aksiyon eklemek ve oyuncuların sıkılmasını önlemek için ilave edilmiş gibi görünüyor.

L.A. Noire Ne Zaman Piyasaya Sürüldü?

Team Bondi tarafından geliştirilen L.A. Noire, 2011 yılında önce PlayStation 3 ve Xbox 360, daha sonra ise PC için yayınlandı. O zamandan bu yana epey vakit geçti. Oyuncular ise Rockstar Games cephesinden bu serinin unutulmadığını gösteren yeni ipuçları beklemeye devam ediyor.

Editörün Yorumu

L.A. Noire, uzun bir zaman önce oynadığım ve çok sevdiğim bir oyun oldu. Özellikle sorgu kısımlarının epey üzerinde durulduğunu hissettiriyordu. Bu türe ilgisi de olan birisi olarak oyunun devamınının gelmesini çok isterim. Oyunu bugün hâlâ oynayan sayısız kişi de bu gelişmeden epey memnun kalacaktır.