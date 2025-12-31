2026'nın Köprü ve Otoyol Ücretleri Belli Oldu! Dudak Uçuklatıyor

Yeni yıla sadece birkaç saat kaldı. 00.00 itibarıyla 2025 yılı geride kalacak fakat yeni yayınlanan köprü ve otoyolu ücretleri göz önünde bulundurulacak olursa yeni yılla birlikte en büyük değişikliklerden biri köprü ve otoyol geçişlerinde alınan ücret olacak. Bu zamlı liste, 1 Ocak 2026 saat 00.00'dan sonra geçerli hâle gelecek.

2026'nın Köprü ve Otoyol Ücretleri Ne Kadar?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 59 TL

59 TL 1915 Çanakkale Köprüsü: 995 TL

995 TL Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dâhil) otoyolu: 1.285 TL

1.285 TL Ankara Niğde Otoyolu: 820 TL

820 TL Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 59 TL

59 TL İzmir Aydın Otoyolu: 73 TL

73 TL İzmir Çeşme Otoyolu: 53 TL

53 TL Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu: 535 TL

535 TL Osmangazi Köprüsü: 995 TL

995 TL Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 95 TL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için otomobil geçişleri, 1 Ocak 2026 yılından itibaren 47 TL yerine 59 TL olacak. Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti ise yeni yılla birlikte 995 TL'ye yükseldi. Bu köprüden otomobil geçişlerinin önceden 795 TL ücrete tabi olduğunu belirtelim.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücreti 80 TL'den 95 TL'ye çıkarken Ankara Niğde otoyolu için 820 TL ücret uygulanacak. Birkaç saatin sonunda geçerli olacak bu yeni listeye göre 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti de 995 TL olarak güncellenecek. Malkara Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dâhil) otoyolu ücreti ise yeni yılla beraber bin 285 TL olacak.