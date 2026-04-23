iPhone Fold’un Kritik Özelliği Ortaya Çıktı! Bir Buton Daha Olacak

Apple’ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olması beklenen iPhone Fold hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kısa süre önce cihazın teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise kitap şeklinde katlanacak bu modelle ilgili dikkat çeken bir bilgi daha gündeme geldi. İddialara göre iPhone Fold, iPhone 16 ve 17 serilerinde bulunan bir özelliğe sahip olacak.

Katlanabilir iPhone Fold, Kamera Denetimi Tuşuna Sahip Olacak mı?

Apple ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Instant Digital’in paylaştığı bilgilere göre iPhone Fold, şirketin son iPhone modellerinde yer verdiği Kamera Denetimi tuşuyla birlikte gelecek. İlk olarak iPhone 16 serisiyle tanıtılan bu özellik, iPhone 17 serisinde de karşımıza çıkmıştı. Aynı şekilde iPhone 18 serisinde de yer alması bekleniyor. Görünüşe göre Apple, bu özelliği katlanabilir iPhone modeline de taşımaya hazırlanıyor.

Öte yandan iPhone Fold’un açıldığında iPhone Air’dan bile daha ince olacağı konuşuluyor. Hatırlatmak gerekirse iPhone Air yalnızca 5,64 mm kalınlığa sahip. Bu da Kamera Denetimi butonunun böylesine ince bir katlanabilir cihaza entegre edilmesinin ciddi bir mühendislik süreci gerektirdiğini gösteriyor.

Apple’ın bu özelliği ekleme sebebi ise kullanıcıların telefonu tek elle kullanarak fotoğraf çekebilmesini sağlamak. Bilindiği üzere katlanabilir telefonlarda kullanıcılar genellikle cihazı bir eliyle tutarken diğer eliyle kamera uygulaması üzerinden çekim yapmak zorunda kalıyor. Şirketin Kamera Denetimi butonu ile tek elle yapmayı mümkün kılmak istediği düşünülüyor.

Kamera Denetimi Tuşu Nedir, Ne İşe Yarıyor?

Kamera Denetimi, güç tuşuna benzer şekilde konumlandırılmış fiziksel bir buton. Temel amacı kamera kullanımını daha hızlı ve pratik hâle getirmek. Bu tuş sayesinde kullanıcılar; kamera uygulamasını hızlıca açabilir, fotoğraf çekebilir veya video kaydını başlatabilir, yakınlaştırma yapabilir ve pozlama ile odak ayarlarını kontrol edebilir. Kısacası ekrana dokunmaya gerek kalmadan kamera özelliklerini fiziksel bir tuş üzerinden yönetmeyi sağlar.

Öte yandan bu özelliğin ne kadar kullanışlı olduğu oldukça tartışmalı. Kullanıcıların büyük çoğunluğu butonu oldukça kullanışlı bulurken, bazıları ise dokunmatik ekran üzerinden kamera kontrolünün zaten yeterince kolay olduğunu düşünüyor. Elbette bu butonun asıl amacının tek elle kullanımı kolaylaştırmak olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Katlanabilir iPhone Fold Ne Zaman Tanıtılacak?

İddialara göre Apple, iPhone Fold modelini eylül ayında kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Bu tarih şirketin iPhone lansman takvimiyle de örtüşüyor. Ancak bildiğiniz üzere katlanabilir bir telefon üretmek pek de kolay değil. Üstelik bu Apple’ın ilk katlanabilir cihazı olacağı için bazı üretim zorluklarıyla karşılaşma ihtimali bulunuyor. Bu doğrultuda tanıtım tarihinin ertelenmesi ihtimali kesinilkle yok değil. Yine de mevcut sızıntılar, eylül ayını işaret ediyor.

Editörün Yorumu

Apple, genellikle yeni bir pazara giriş yaptığında ilk ürününü en iyi hâliyle sunmaya çalışıyor. Bu nedenle iPhone Fold’dan beklentilerim oldukça yüksek. Kamera Denetimi tuşu da kullanıcı deneyimini ciddi anlamda yüksek tutacak gibi görünüyor. Her ne kadar bazı kullanıcılar bu butonu gereksiz bulsa da ben faydalı olduğunu düşünen taraftayım. Evet kamera uygulamasını ekrandan kontrol etmek zaten kolay ancak burada asıl önemli nokta tek elle kullanım avantajı.