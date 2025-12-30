Trump Açıkladı: Türkiye F-35 Satın Alabilecek!

Dünya gündemi ABD ve İsrail görüşmeleri, Rusya Ukrayna savaşı ile şekillenirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin F-35 satın alımıyla ilgili yeni bir açıklama ile gündeme geldi. Peki Türkiye F-35 satın alımı yapacak mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye F-35 Alacak Mı? Trump'tan Yeni Açıklama!

ABD–İsrail temaslarının ardından Washington’dan Ankara’yı yakından ilgilendiren yeni mesajlar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı programına dönüş ihtimaliyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, F-35 dosyasının yeniden masada olduğunu ima etti.

Trump, Türkiye’nin bu platformları bölgesel dengeleri bozacak şekilde kullanmayacağı yönünde güçlü bir güvene sahip olduklarını belirtti. Ayrıca Türkiye ile İsrail arasında gerilim yaşanacağı yönündeki iddialara da kapıyı kapattı. Recep Tayyip Erdoğan ile uzun süredir süren kişisel diyaloglarına dikkat çeken ABD Başkanı, taraflar arasında karşılıklı saygının hâkim olduğunu ve olası bir kriz görmediklerini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da bu yaklaşımı paylaştığını vurguladı. Suriye dosyasına değinen Trump, bölgedeki gelişmelerde Türkiye’nin oynadığı rolün göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Ankara’nın geçmişte kritik eşiklerde belirleyici katkılar sunduğunu belirten Trump, bu tutumun uluslararası kamuoyunda yeterince dile getirilmediğini, ancak önemli olduğunu kaydetti.

Öte yandan kulislerde, Türkiye’nin F-35 programına dönüşü için S-400 meselesinin çözümüne yönelik yeni formüllerin tartışıldığı konuşuluyor. Bu çerçevede, daha önce Türkiye için üretilen ancak teslim edilmeyen F-35A’ların akıbeti de yeniden gündeme gelmiş durumda.

Ankara ise belirsizlik döneminde hava gücünü garanti altına almak amacıyla Eurofighter Typhoon alımını devreye sokarak alternatiflerini açık tutuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...