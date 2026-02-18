420 Beygirlik Arazi Canavarı Rebel X Tozu Dumana Katmaya Geliyor

Ram, arazi modeli 1500 Rebel X'in 2026 yılında da yollarda olmaya devam edeceğini duyurdu. Rebel modelinin 10. yılını kutlamak amacıyla ilk olarak 2025 yılında özel bir seri olarak kullanıcılarla buluşan araba, müşterilerden gelen yoğun talepten sonra bir yıl daha üretilmeye devam edilecek.

2026 Ram 1500 Rebel X'in Özellikleri Neler?

2026 model Ram 1500 Rebel X, teknik tarafta çok önemli gelişmelerle birlikte geliyor. Çift turbolu sıralı altı silindirli bir Hurricane motorla donatılacak olan araç 420 beygir gücü ve 636 Nm tork sağlıyor. Daha fazla güç isteyenler, 540 beygir gücü ve 521 Nm tork üreten 3,0 litrelik Hurricane motorlu RHO'ya geçiş yapılabilir.

Standart modele göre yaklaşık 2,5 cm daha yüksek bir yapıya sahip olan araba, Bilstein mono-tube amortisörleri sayesinde engebeli yollarda dahi kontrollü bir sürüş imkânı sağlıyor. 18 inç jantlar ve 33 inç arazi lastikleri ile karşısına çıkacak engelleri aşmaya hazır olan otomobil, bozuk yollarda 32 km/sa hıza kadar çalışan özel bir hız sabitleyici sistemle beraber geliyor.

İç tarafta sürücüleri 14,5 inç dokunmatik multimedya ekran ve 12,3 inç gösterge paneli karşılıyor. Ayrıca yolcu tarafı için özel ekran da mevcut. 19 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemine sahip olan araba, panoramik sunroof ve çift kablosuz şarj ünitesi içeriyor. Bunlara ek olarak deri kaplama vites kolu, kırmızı dikişli deri ve vinil kaplamalı koltuklar da sunuluyor.

2026 Ram 1500 Rebel X'in Fiyatı Ne Kadar?

2026 model 1500 Rebel X'in fiyatı 71 bin 930 dolar (3 milyon 147 bin 138 TL) olarak belirlendi. Ram markasının Türkiye'de resmî distribütörü olmadığını göz önünde bulunduracak olursak söz konusu arabanın Türkiye'de sunulması pek olası görünmüyor. Kaldı ki böylesine etkili bir aracın Türkiye fiyatı, vergilerle birlikte dudak uçuklatıcı bir seviyeye gelebilir.